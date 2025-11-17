Само „Пирин“ /Рз/ оцеля вкъщи от трите мача с тайбрек през волейболния уикенд на нашенската суперлига. Хората на Благовест Катранджиев прекършиха съпротивата на „Дея спорт“ и близнаците Георги и Валентин Братоеви след драматична гонитба в резултата за крайното 3:2 /25:21, 21:25, 29:27, 22:25, 15:10/. Пред собствена публика в петгеймовите трилъри не сполучиха да спечелят ЦСКА и „Черно море“ съответно срещу „Локомотив“ /Пд/ и „Славия“. Обичайният заподозрян в състава на разложани Мариян Наков изригна с впечатляващите 27 т. /43 на сто ефективност в нападение/. С 8 блока, 16 т. и 67 на сто ефективна атака блесна ветеранът Костадин Гаджанов, но изборът за МВП на двубоя падна върху Константин Манолев. Макар че влезе от пейката едва в третата част, младокът записа 9 т., 80 на сто ефективност в атака и 54 процента позитивно посрещане/. В отсрещното поле В. Братоев наниза 21 т., Николай Учиков и резервата Цветелин Цветанов добавиха 16 и 14 т., но това не стигна за 2-те точки. В началото на решителния пети гейм домакините дръпнаха с 6:1 и не позволиха на противника дори да си помисли, че може да сътвори обрата. След загубата на „Монтана“ от шампиона „Левски“ пиринци застигнаха в класирането северняците, на които гостуват в петък в директен спор за петата позиция. Същия ден „Дея спорт“ излиза срещу непобедения лидер „Нефтохимик“ в битката за Бургас.

„ПИРИН“ /РЗ/: Любомир Агонцев, Мариян Наков-27, Златко Кьосев-0, Теодор Каменов-14, Костадин Гаджанов-16, Костадин Козелов-8, Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев, Константин Манолев-9).

„ДЕЯ СПОРТ“: Георги Братоев-7, Николай Учиков-16, Валентин Братоев-21, Ерион Байрами-2, Хади Шуркаби-10, Боян Чолаков-5, Константин Чипев-либеро (Цветелин Цветанов-14, Николай Градинарски).

СТОЙЧО СТОИЦОВ