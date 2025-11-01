Само победа в „шестточковия“ мач срещу шоколадите съхранява шансовете на „Беласица“ за оцеляване в професионалния футбол

„Беласица“ излиза в директен спор с другия потенциално застрашен от изпадане тим на „Спортист“. След домашната загуба от „Марек“ комитите изостават застрашително от опонентите си на дъното и само успех в неделния „шестточков“ мач би съхранил надеждите им за оцеляване. След поредната чистка в състава на Живко Желев на „Царя“ останаха 20-има играчи и с изключение на контузените Атанас Карачоров и Валентин Костов всички останали попаднаха в групата за битката с шоколадите. За визитата в Своге петричани обърнаха схемата и пътуват след днешната тренировка за столицата. Там ще се базират в хотел в Студентски град и утре след закуска ще вземат последната 40-километрова част от пътя. През седмицата известно неразположение почувства бразилецът Тони Пасос, но след 2 поредни занимания с отбора също се качи в клубния автобус.

С две победи срещу „Ботев“ /Нови пазар/ за купата и „Вихрен“ започна „Спортист“ при новия треньор Ахмед Хикмет, за да последват загубите от лидера „Дунав“ и от елитния „Септември“ в 1/16-финалите на втория по сила турнир. Междувременно съставът си върна френския защитник Лионел Симба и ирландския халф Леон Мур, които имат достатъчно двубои със синия екип и нямат нужда от адаптация. Лошите новини са свързани с контузиите на Александър Бастунов, Мирослав Колев и Стивън Кирилов, които след обстоен медицински преглед получиха забрана за участие в сблъсъка със „Септември“ през седмицата и по всяка вероятност ще са аут и срещу „Бела“. На линия срещу бяло-червените поне ще бъде Юри Пинейро, който в навечерието на срещата с „Вихрен“, откъдето бе преотстъпен в Своге, получи разтежение и не можа да излезе срещу доскорошните си съекипници, но вече е готов за игра и ще опита вгорчи живота на гостите. Срещу бившия си отбор се очаква да се изправи самуиловецът Владимир Гогов, който се изнесе от „Царя“ в средата на август.

Усукано коляно спира любимеца на петричките фенове Ст. Кирилов да излезе срещу „Бела“ Вл. Гогов очаква бившите си съотборници на стадиона край река Искър Т. Пасос преодоля здравословния проблем и ще бъде основна заплаха за шоколадите в дънното дерби

Ако има нещо, което топли комитите преди утрешния сблъсък, е статистиката, според която те все още нямат загуба от шоколадите на ниво Втора и Трета лига. В 7-те мача, изиграни дотук, петричани са спечелили 4, а 3 са завършили наравно. „Спортист“ всъщност е записал една победа с 2:1, но в контрола, играна в Склаве през зимата на 2021 г., докато лагеруваха в крайния Югозапад.

СТАНЧО СТАНЧЕВ