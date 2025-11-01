Само победа в „шестточковия“ мач срещу шоколадите съхранява шансовете на „Беласица“ за оцеляване в професионалния футбол

„Беласица“ излиза в директен спор с другия потенциално застрашен от изпадане тим на „Спортист“. След домашната загуба от „Марек“ комитите изостават застрашително от опонентите си на дъното и само успех в неделния „шестточков“ мач би съхранил надеждите им за оцеляване. След поредната чистка в състава на Живко Желев на „Царя“ останаха 20-има играчи и с изключение на контузените Атанас Карачоров и Валентин Костов всички останали попаднаха в групата за битката с шоколадите. За визитата в Своге петричани обърнаха схемата и пътуват след днешната тренировка за столицата. Там ще се базират в хотел в Студентски град и утре след закуска ще вземат последната 40-километрова част от пътя. През седмицата известно неразположение почувства бразилецът Тони Пасос, но след 2 поредни занимания с отбора също се качи в клубния автобус.
С две победи срещу „Ботев“ /Нови пазар/ за купата и „Вихрен“ започна „Спортист“ при новия треньор Ахмед Хикмет, за да последват загубите от лидера „Дунав“ и от елитния „Септември“ в 1/16-финалите на втория по сила турнир. Междувременно съставът си върна френския защитник Лионел Симба и ирландския халф Леон Мур, които имат достатъчно двубои със синия екип и нямат нужда от адаптация. Лошите новини са свързани с контузиите на Александър Бастунов, Мирослав Колев и Стивън Кирилов, които след обстоен медицински преглед получиха забрана за участие в сблъсъка със „Септември“ през седмицата и по всяка вероятност ще са аут и срещу „Бела“. На линия срещу бяло-червените поне ще бъде Юри Пинейро, който в навечерието на срещата с „Вихрен“, откъдето бе преотстъпен в Своге, получи разтежение и не можа да излезе срещу доскорошните си съекипници, но вече е готов за игра и ще опита вгорчи живота на гостите. Срещу бившия си отбор се очаква да се изправи самуиловецът Владимир Гогов, който се изнесе от „Царя“ в средата на август.
Ако има нещо, което топли комитите преди утрешния сблъсък, е статистиката, според която те все още нямат загуба от шоколадите на ниво Втора и Трета лига. В 7-те мача, изиграни дотук, петричани са спечелили 4, а 3 са завършили наравно. „Спортист“ всъщност е записал една победа с 2:1, но в контрола, играна в Склаве през зимата на 2021 г., докато лагеруваха в крайния Югозапад.
СТАНЧО СТАНЧЕВ