Само фирма „Меридиан“, управлявана от майката на общинския съветник Илиян Миланов, с подадени документи за зимното поддържане в Дупница

Само една фирма е кандидатствала по обществената поръчка за зимно поддържане, обявена от община Дупница. Това е фирма „Меридиан“ ЕООД, която е управлявана от Райна Георгиева – майката на общинския съветник от „Партия на зелените“ Илиян Миланов. Дупнишката фирма извършва дейността по зимно почистване и поддържане на пътищата в района през последните няколко години, като гражданите и местната власт са доволни от работата й. Сега от „Меридиан“ отново са подали документи за двете обособени позиции.

Припомняме, че кметството задели 250 000 лева за зимното почистване на улиците в Дупница и околните села. За зимно поддържане на градската улична мрежа с дължина малко над 78 км са заложени 140 000 лева. Почистването на общинските пътища и извънградската улична мрежа в рамките на населените места в Дупнишко, включително гробищни паркове, ще струва 110 000 лева за общо 85 км дължина.

Зимното поддържане на улиците и пътищата на територията на община Дупница трябва да се извършва в двете посоки на движение и представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда при движение. Видът и обемът на работа по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за дадения път ниво на зимно поддържане. Основните дейности включват патрулно и периодично снегопочистване на пътищата до постигане съответните степени на ниво за поддържане.

В последните години в Дупница са доволни от работата на фирма „Меридиан“ през зимата







Ако отново бъде избрана за изпълнител, то „Меридиан“ ще трябва също така да разчиства снежни валове, преспи и снегонавявания, както и да отстранява снежно-ледени пластове. Отделно от това трябва да обезопасява пътищата против хлъзгане чрез разпръскване на минерални материали и химични вещества.

По отношение на зимното поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на общината ще бъде възложено чрез пряко договаряне. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен за сезон 2025/2026 и ще бъде в сила от датата на подписване до 30 април 2026 година, или до изчерпване на финансовия ресурс.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



