Само 1000 допълнителни стъпки на ден могат да намалят риска от депресия

Ново проучване предполага, че увеличаването на дневния брой стъпки може да помогне за намаляване на симптомите на депресия.

Изследването установи, че по-високият брой стъпки е свързан с по-малко симптоми на депресия.

Водещият автор д-р Бруно Бицозеро-Перони от Университета на Кастилия-Ла Манча в Испания отбеляза, че насърчаването на физическата активност, независимо от интензивността, може да бъде ефективна

стратегия за предотвратяване на депресия.

Изследването анализира 33 проучвания с над 96 000 души, което показва, че дори по-малко стъпки от обичайно препоръчваните 10 000 крачки на ден могат да подобрят психичното здраве.

Д-р Кармел Чой, клиничен психолог от Харвардското медицинско училище, обясни, че

7000 стъпки могат значително да помогнат на психичното здраве.

Специалистите добавиха, че не е задължително да започвате изведнъж с дълги и продължителни разходки.

Увеличението от 1000 стъпки на ден от сегашното ви движение намалява риска от депресия с 9%,

според д-р Брендън Стъбс от Кралския колеж в Лондон. Необходими са обаче допълнителни изследвания.

Връзката между повишената физическа активност и намалените симптоми на депресия не е изненадваща.

Д-р Чой подчерта, че броят на стъпките е добър показател за физическа активност, но не обхваща дейности като йога, които също могат да бъдат от полза за психичното здраве, пише flashnews.bg.

Експертите се застъпват за по-гъвкави препоръки за физическа активност, които отговарят на индивидуалните предпочитания.

Настоящите насоки препоръчват 150 минути умерена до енергична активност всяка седмица,

но Чой съветва хората да се съсредоточат върху вида дейност, която ги мотивира.

Важно е физическата дейност да бъде приятна, което ще помогне с мотивацията ви.

Ако обичате разходки, това е чудесен вариант да се поддържате здрави и щастливи, според специалистите.