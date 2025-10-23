Самуиловци укротиха ураганите от Михнево, начело без игра избиха кърналовци

„Калабак“ от Самуилово спря безпогрешния в „Б“-областната група „Ураган“ от Михнево с 2:0 и досегашният лидер сдаде първото място. В края на равностойната първа част домакините удариха чрез Мартин Буляков, който преодоля вратаря Димитър Новков в 43-та мин., а Дейвид Василев затвори мача в 55-та мин. На върха без игра се изкачи „Огражденец“ от Кърналово, след като действащият първенец в тотална криза „Огражден-Първомай“ не се яви за двубоя и подари 3 служебни точки на новия водач в групата. Повече от тревожна остава ситуацията при първомайските вълци, които винаги са били фактор в долното ниво на пиринската бундеслига. Отборът по различни причини бе напуснат от половината си миналогодишни титуляри, а другите логично не успяват да съберат пълен състав за мачовете или започват със санитарния минимум от 7 футболисти и единият се „контузва“ в началото, както при визитата срещу „Бела 08“ преди два уикенда. Бившите комити Александър Смилков и Стефан Назъров, които бяха част от гръбнака на тима, преминаха в редиците на „Левски Валтата“, младокът Кристиян Липийски бе привлечен в ДЮШ на втородивизионния „Беласица“, Иван Цветков работи в столицата, след като завърши школата в Симеоново, Стоян Стойков е на гурбет в чужбина, а Благовест Вангелов и капитанът Иван Кочев са трайно контузени. Ясно е, че без 7 основни играчи клубът няма как да отговори на зададените от самия него стандарти от предишни кампании и предпоследното място изглежда логично.

Самуиловци /сн.1/свалиха от върха михневските урагани /сн. 2/ сн.2 Листата ликуват след убедителния успех срещу аутсайдера

Започналият отлично сезона „Бела 08“ пропусна да се доближи до челото след загубата вкъщи с 0:1 в комшийското дерби с „Подгорец“ от Коларово. Единственото попадение с триточкова цена вкара Стоян Пасков в 60-та мин., когато изпревари директния си пазач и технично прехвърли стража на трикольорите. Съставът от с. Беласица удържа 3-та позиция, но вече с еднакъв точков актив с „Калабак“, а на точка се доближиха коларовци.

В най-резултатния мач от кръга „Яворница“ разби с 5:0 аутсайдера „Стрела“ от Петрич. Точни за втората победа на листата през кампанията бяха по веднъж Несин Мехмедов, Илиян Грънчаров и Божидар Яков и два пъти асът на състава Методи Стоименов–Геелс.

СТАНЧО СТАНЧЕВ