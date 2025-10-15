Сандански избира своя „Будител на годината“

Будителите са онези, които вярват, че знанието и доброто могат да променят света. Те ни напомнят, че будител може да бъде всеки – когато мисли, пита, твори и помага. Нека пазим духа им жив и продължаваме тяхното дело – с отворени очи и будни сърца.

Народно читалище „Отец Паисий – 1919“ обявява начало на приема за номинации на инициативата БУДИТЕЛ НА ГОДИНАТА!

Условия и критерии за номинация:

1. Предложенията трябва да включват личности, които не са били номинирани последните две години.

2. Номинираните лица трябва да работят или да извършват дейност в областта на просветата, културата и хуманитарните дейности.

3. Номинираните лица трябва да са хора, които вдъхновяват, работят усилено за обществените интереси или са допринесли за благото на града ни през изминалата година.

Информация за подаване на номинация:

– Напишете ни писмо, в което изтъквате Вашите мотиви и качества на кандидата. Задължително трябва да оставите номер за конкакт с номинираното лице.

– Може да изпратите писмото на имейл: [email protected]

– Може да го донесете на място: ул. „Македония“ 53 или в Читалищна библиотека „Петър Караангов“

Срок за подаване на номинации: от 8 до 19 октомври 2025 година.

След края на обявения срок ще споделим информация за одобрените номинации, които ще се разгледат от назначена комисия. Същата комисия ще определи Будител на 2025 година и ще се проведе официална церемония за награждаване.

Очакваме Вашите тазгодишни предложения!