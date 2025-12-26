Сандански избира своя нов Цар на виното

Днес, 26 декември Сандански отново ще бъде изпълнен с традиция, музика и младо червено вино!

Заповядайте от 11:00 ч. на пл. „България“, за да отбележим заедно празника с добро настроение и български дух.



Специален гост ще бъде Карамфил Божиков, който ще допълни празничната атмосфера с автентичен фолклор. Ще разберем и кой ще бъде тазгодишния победител и „цар на виното“.



Очакват ви споделени наздравици, усмивки и празнично настроение – както подобава в края на годината.

