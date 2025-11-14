„Сандански“ и „Олимпик“ взеха 30 медала на плувния турнир в Пловдив

Два от санданските клубове спечелиха общо 30 медала от 11-ото издание на турнира по плуване „Пловдив“. С 25 състезатели в проявата се включи „Сандански“ и взе 7 златни, 5 сребърни и 8 бронзови отличия, а съгражданите от „Олимпик“ (16 човека) стигнаха до 5 първи, 2 втори и 3 трети места. Георги Златков заслужи купа за №1 при момчетата до 10 г. с постижението си от 2:32.34 минути на 200 метра свободен стил, което носи 271 точки по критериите на световната федерация. Освен в тази дисциплина Г. Златков донесе злато на „Олимпик“ на 50 и 100 м св. стил, а на 50 бруст е втори. В същата възрастова група сред момичетата Илона Ангелова триумфира на 50 и 100 бруст. Веселин Смиленов (до 10 г.) спечели сребро на 50 гръб и бронз на 100 гръб и 100 съчетано, сметката на тима оформи Костадин Стоев (до 12 г.) с трето място на 50 гръб. Филип Димитров (до 12 г.) зарадва треньорите си в „Сандански“ с победи на 100 св. стил и 100 бътерфлай и със сребро на 50 бът. и 100 съч. Велислав Соколов (до 17 г.) отчая конкурентите си на 50 и 100 бруст, а на 200 бруст е трети. Първа на 50 бруст е Славина Манолева (до 14 г.), която прибави към актива си бронзови отличия на 50 и 100 бът. и 100 съч., злато грабна и Кирил Граматиков (до 10 г.) на 100 делфин. Той е и трети на 50 бът. Яна Димитрова (до 10 г.) наложи волята си на 50 бът. и зае второ място на 100 бът.

Плувците на „Сандански“ (сн. 1) и „Олимпик“ (сн. 2) защитиха авторитета на школите от Пиринско в Пловдив сн.2

Два пъти на почетната стълбичка се качи Филип Спиров (до 10 г.) – втори на 100 бруст и трети на 50 бруст. Сребърен медал взе Любомир Божков (до 17 г.) на 200 съч., а с бронз се окичиха Евгени Стоев (до 14 г.) и Мадлен Менчева (до 17 г.) – на 50 св. стил и 200 гръб. В турнира участваха 476 състезатели на 38 клуба.

ИВАН ДЕЛЧЕВ