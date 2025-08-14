Сандански мести Социалния патронаж в бивше общежитие на МОН

„Екип-из“ ЕООД на санданчанина Ивайло Златинов е най-вероятният победител в обществената поръчка на курортния град за преустройството на част от общежитие за 200 души в база на Домашния социален патронаж.

Това стана ясно, след като завчера комисията по избор на изпълнител отхвърли офертата на другия участник в поръчката – русенската „Ник строй 2000“ ЕООД на Николай Колев и прати на сайта на АОП само ценовата оферта на Златинов от 545 165,74 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на поръчката беше с 9000 лв. по-висока – 554 166,53 лв.

Сградата е на адрес ул. „Тодор Каблешков“ №2A, вход „А“. Тя е държавна собственост с предназначение по разрешение за строеж от 1983 г. за столова и общежитие. Сутеренът, партерният и първите 2 етажа са предоставени от МОН на Професионалната техническа гимназия, а през 2015 г. учебното заведение прехвърля 4-те етажа с договор за безвъзмездно управление на община Сандански.

С Решение №2/22.01.2025 г. на ОбС – Сандански съветниците дадоха съгласие там да бъде преместена базата на Домашен социален патронаж.

Сградата е самостоятелна, монолитна, изградена от тухли и с PVC дограма с двоен стъклопакет. Преустройството предвижда

ситуиране на складови помещения, хладилни камери, кухненски блок и административна част, която да е достатъчна за 25-членен персонал.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





