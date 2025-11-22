Сандански с остра декларация в НС срещу новия Закон за водите, не искат от 80 ст./куб.м водата им да стане 4 лв., без услугата да се подобри

Против планираната национализация на ВиК мрежата се обяви и НСОРБ, което настоява в една територия да работят няколко оператора в зависимост от желанието на местните

Сандански остро реагира на законопроекта на Закова за ВиК, който мина на първо четене през парламента и всеки момент ще влезе в дневния ред на НС за окончателно гласуване. В него се предвижда обособените територии за ВиК услугите да съвпаднат с 28-те административни области, буквална национализация на успешно функциониращите общински ВиК дружества, общините да останат собственици на ВиК структурата, но без право да управляват своя актив, и т.н.

Специално създадена временна комисия с участие на съветници, кмета на Сандански Атанас Стоянов и представител на местното водно дружество УВЕКС, председателствана от Димитрина Хаджиева, вчера депозира в ОбС – Сандански предложение за декларация, която да бъде подписана от съветниците и изпратена в НС.

Според авторите й приемането на законопроекта в този му вид ще доведе до легализиране на нормативна уредба, противоречаща на основните конституционни принципи, и ще задълбочи проблемите във ВиК сектора, вместо да ги реши.

Като противоконституционно е определено планираното окрупняване на общинските ВиК оператори, защото законопроектът не предвижда да се питат гражданите искат или не някой друг да управлява тяхната собственост.

„Принудителното закриване на дадено общинско дружество без волята на собственика /общинските съвети/ противоречи на принципа за свободна стопанска инициатива.

Промяната в управлението на ВиК сектора в институционално и териториално отношение би трябвало да се мотивира от обстойни анализи, каквито липсват. Без тези проучвания трудно ще се изясни какво налага държавата да предприеме подобно окрупняване.

Така вместо инструмент за реформа този закон се превръща в гарант за административна зависимост и институционализирана неефективност, с което изказваме категоричното си несъгласие“, се казва в декларацията на санданчани.

Членът на временната комисия – съветникът от ВМРО Ивелин Терзийски, пък „преведе“ на езика на парите законопроекта на Закона за ВиК – когато той стане факт, съгражданите му вместо сегашните 80 ст. на кубик вода ще плащат по 4 лв., без услугата да стане по-добра.

„Точно това ще се случи, ако новият Закон за ВиК бъде приет окончателно, обясни Терзийски. ВиК – Сандански (УВЕКС) ще бъде одържавено заедно с цялата си собственост. Управлението ще стане централизирано, както е при „Електрохолд” – т.е. без местно влияние и без контрол. Общината и гражданите губим правото на глас и пряка връзка. Цената ще се вдига, без да можем да кажем каквото и да било.

Ще плащаме повече, а при аварии единственото, което ще чуваме, ще бъде: „Изпратете e-mail“ – точно както е с тока.

Водата в Сандански е около 0,80 лв. – една от най-ниските цени в България. Дори увеличение до около 1,50 лв. би стабилизирало дружеството, а и ще има възможност за инвестиции в мрежата. Това са думи на управителя Димитър Димитров.

Но държавата чрез КЕВР не позволява, защото целта е една – национализация и централизирано управление.

Вместо да даде инструмент на местната власт да помогне при приемане на закона, държавата ще национализира дружеството. Прави го, въпреки че този закон е против интереса на гражданите, против общинската собственост и против местното самоуправление“.

Категорично против законопроекта се обяви и Националното сдружение на общините, което излезе и с конкретни предложения. Едното от тях е да се даде възможност в една обособена територия да оперират няколко ВиК дружества, като общините самостоятелно избират своя оператор.

НСОРБ настоява да не се въвежда механично окрупняване на териториите до 28 броя и да не се допуска закриване на общински ВиК оператори без решение на съответния Общински съвет. Отбеляза се и нуждата да се запази възможността общинските съвети да изпълняват функциите на АВиК, както и избора на оператор във всяка обособена територия, без да се въвежда принципът „една територия – един оператор“. Освен това сдружението държи в закона да се регламентират стандарти за качество на услугата, предоставяна от операторите, независимо от това каква е тяхната собственост и териториален обхват.

