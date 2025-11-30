Санданчанинът М. Максимов развя байряка в Никозия на мач, оцветен в жълто, кървав екшън се разрази на Острова под свирката на Г. Кабаков

Санданчанинът Мирослав Максимов развя байряка в мач от Лигата на конференциите в Никозия, а по същото време на „Вила Парк“ в Бирмингам се разрази кървав екшън под свирката на Георги Кабаков. В център на вниманието на двубоя между кипърския „Омония“ и „Динамо“ /Киев/ се превърна главният рефер Радослав Гидженов с показаните 7 жълти картона в съотношение 2:5 и с отсъдената дузпа, която разгневи украинците и спомогна за победата на домакините с 2:0.

Пред два сложни казуса бе изправен съдия №1 у нас в сблъсъка в Лига Европа между „Астън Вила“ и „Йънг Бойс“, спечелен от бившия отбор на Стилиян Петров с 2:1 след две попадения на Дониел Мален, който се оказа в епицентъра на грандиозния скандал в хода на двубоя. Първото му попадение в 27-та мин. бе потвърдено от ВАР арбитрите Драгомир Драганов и италианеца Алеандро ди Паоло, които прегледаха ситуацията за евентуално нарушение. Голмайсторът обаче отиде да се радва пред гостуващата агитка и това предизвика безредици, при които фен на швейцарския тим го уцели с чаша и от главата му рукна кръв. Потърпевшият не потърси разплата с прекратяване на мача, а увери Кабаков, че е готов да продължи играта и малко преди почивката се разписа за втори път. Напрежението по трибуните се разрасна, стигна се и до сбиване на привържениците на гостите с полицията, вследствие на което няколко разбеснели се ултраси бяха арестувани. Обстановката се нажежи допълнително, след като от ВАР сигнализираха за засада, за да бъде отменен гол на „Йънг Бойс“ в 71-та мин. Това обезсмисли почетното попадение на „Младите момчета“ в самия край на срещата.

М. Максимов Р. Гидженов Екшън сцените на „Вила Парк“ след ключовите решения на Г. Кабаков

Ситуацията с чашата в главата на Мален силно напомня на случилото се в дербито на Пловдив преди няколко седмици, когато вратарят на „Ботев“ Даниел Наумов бе ударен с бутилка от запалянко на „Локомотив“ и мачът беше прекратен, а на канарите присъдена служебна победа. Любопитен факт е, че тогава на „Лаута“ звучеше свирката на Др. Драганов.

ТОНИ КИРИЛОВ