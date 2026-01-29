Топ теми

Санданчанин зад волана отне предимство и се заби в „Мерцедес“, ранена е 29-г. жена

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 395 )

На 28.01.2026 г. около 17:25 часа на кръстовище между бул. „Европа“ в гр. Сандански и пътя за местността „Соколовец“, лек автомобил „Ауди“, управляван от 61-годишен мъж от Сандански е отнел предимството на лек автомобил „Мерцедес“ с 32-годишен водач от гр. Петрич и го ударил странично в дясната му част. С болки в областта на глезена е пострадала 29-годишна пътничка в лекия автомобил „Мерцедес“, която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *