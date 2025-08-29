Санданчанин пребит след междусъседски скандал за навес, приеха го със счупен череп в болница „Св. Анна“, арестуваха двамата биячи

Санданчанин бе пребит и приет в тежко състояние в софийската болница „Св. Анна“ след спор за навес. Екшънът се разиграл в четвъртък вечерта на ул. „Зарово“ в Сандански, като продължение на спор между съседи. Захари Джелев бил построил навес на етажа на къща, който навлязъл с около 40 см в имота на Юлиян Тодоров, за което комшията му пуснал жалба в община Сандански и била извършена проверка.

На 28 август двамата се скарали за навеса, като кавгата ескалирала. По думите на Тодоров Джелев го ударил с юмрук в лицето, заради което той подал сигнал на телефон 112. Полицаите обаче били изпреварени от роднините на Тодоров, които пристигнали пред къщата. Братът на Юлиян – Иван Тодоров, и братовчедът Славчо Фетов се нахвърлили върху Захари Джелев и започнали да го налагат с дърво и да му нанасят удари с ръце и крака. При побоя той загубил съзнание и бил приет в „Югозападна болница“ в Петрич. Пострадалият бил с мозъчен кръвоизлив и счупен череп, което наложило спешното му транспортиране до софийската болница „Св. Анна“, където е приет в отделението по реанимация. Двамата побойници са арестувани и по случая е предприето разследване. След проведени множество действия са събрани достатъчно доказателства и те са обвинени за причиняване на средна телесна повреда, престъпление по чл. 129, ал. 2 от НК, съобщиха от Районна прокуратура – Благоевград. С постановление на наблюдаващ прокурор от Сандански престоят им в ареста е удължен до 72 ч., като предстои да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на двамата.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





