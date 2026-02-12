Санданчани гневни: Защо се оставят хора в пенсионна възраст на директорски постове, ощетяващи държавната хазна, вместо да се вземат млади безработни?!

Близо 70 пенсионери работят в държавни структури, общински дружества и междообщински сдружения на територията на община Сандански, установи репортерска проверка след подаден сигнал от граждани, че ръководни постове се заемат от пенсионери, както и от военни, назначени след пенсия в общинските и държавни институции.

Според информация един директор на училище се пенсионира с 1500 евро, месечното му възнаграждение е над 2000 евро, или по груби изчисления един пенсионер директор месечно взима над 3500 евро. Такава е ситуацията и с военните пенсионери, които продължават да работят в държавните и общински структури, като паралелно с това получават солидна пенсия, вместо на тяхно място да бъдат назначени млади и безработни хора.

Класацията с най-много пенсионери се води от Специализираната болница за рехабилитация, където бройката е над 25 щата. Следват двама пенсионери в дирекция „Социално подпомагане“, толкова са и в звено „Социален патронаж“ и Дневен център „Света Неделя“. Единствено привилегировани са пенсионерите лекари заради липса на кадри. В МБАЛ „Югозападна болница” по-голямата част от лекарите са пенсионери или в предпенсионна възраст. Там ако бъдат съкратени хората в пенсионна възраст, има реална опасност работата в болницата да бъде блокирана и да се стигне до закриване на отделения.

Ситуацията е подобна и в училищата и детските градини на територията на община Сандански, въпреки че по-рядко се среща пенсиониран учител да остане да работи. Основно се назначават пенсионери от системата на МВР за охранители на сградите. ЛИДИЯ МАНЕВА