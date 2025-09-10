Санданчани останаха само с 1 централен защитник в резерв след отказването на Р. Сандев

Броени дни преди дербито с орлетата, „Вихрен“ преотстъпи под наем до края на сезона своя бразилския футболист Юри Пинейро на „Спортист“ (Своге). В тандем със сънародника си Леовандерсон Пимента, Юри дойде в курортния град със заявка за водеща роля в бяло-зелената офанзива, но се оказа 2-ри, даже 3-ти избор на поста лек нападател. С пращането му при шоколадите се цели трупане на игрови минути и по-бърза адаптация към родната действителност, за да може кариоката да се завърне в добра форма и кондиция догодина. Освен това наемът му в Своге отпушва квотата за използване на играчи извън Европейския съюз, ограничена от действащата наредба до двама с такъв статут, с какъвто в Сандански останаха Пимента и нигериецът Даниел Кикиово. Това веднага даде резултат и в двете посоки.

Ю. Пинейро не успя да вкара за тима от Сандански, но го направи в дебютната си минута за шоколадите „Вихрен“ остана само с един централен защитник в резерв – А. Видинов (в средата), което предполага отново поглед към футболния пазар



Пинейро се разписа още в 1-та мин. с екипа на „Спортист“ при загубата с 1:3 като гост на „Миньор“ в Перник, вкарвайки дебютния си гол във Втора лига, а Кикиово изнесе отличен мач в сърцето на защитата на „Вихрен“, където вече е първа опция за партньор на Иван Арсов, след като Румен Сандев вече няма да бъде на разположение. Това предполага привличане на поне още един централен защитник в състава на санданчани. Трансферната активност на шоколадите, които през този сезон видимо са решили да не берат ядове с оцеляването си в лигата, както се случваше през последните кампании, се затвърждава и от привличането на опитния Спас Георгиев. Ексорлето пристана на бившия треньор на „Вихрен“ Ивайло Василев, идвайки под наем от „Ботев“ (Вр) до края на сезона. Преди това тимът от Своге привлече и бившия опорен халф на „Беласица“ Владимир Гогов, като идеята е самуиловецът да внесе по-добър ред и организация пред синята защита.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





