Санданчани чакат изнервени в задръствания в час пик, настояват за кръгово кръстовище на входа на града

Санданчани, работещи в промишлената зона, и тези от близките населени места чакат по 15-20 минути на входа и изхода на града сутрин и след приключване на работния ден. Всички те попадат в задръстванията в пиковите часове – сутрин и след приключване на работния ден, на кръстовището при бул. „Европа”, идвайки от АМ „Струма”, в посока жк „Спартак“. От вчера движението е още по-натоварено и в двете посоки. В задръстванията попадат и водачите, които се движат по международния път Е-79, преди влизане покрай паметника „Спартак“.

Вчера, в последния работен ден преди коледните празници, задръстването започна от 14.00 ч. и продължи докъм 17.30 ч. Образуваха се километрични опашки в посока промишлената зона на града и обратно – за влизане в града.

Темата за ежедневното задръстване се постави за обсъждане и в Постоянната комисия по транспорт към Общинския съвет. Според съветниците в района на паметника „Спартак“ трябва да се изгради кръгово кръстовице заради натоварения трафик по бул. „Европа” за Петрич и Кулата и в посока София. В делничните дни задръстването става в пиковия часови пояс – сутрин от 7.00 докъм 8.30 ч. и вечер от 16.30 до 18.00 ч.

„Ако, не дай си боже, шофьорите попаднат на първия светофар, чакат четири-пет пъти да се смени светлинният сигнал, за да изкачат бул. „Тодор Каблешков”. Това се случва най-често в празничните дни, когато градът е пълен на 100 процента”, разказа собственикът на транспортна фирма Венци Ангелов, който покрива линия до София всеки ден.

Колоната от чакащите да влязат в главния път на кръстовището на паметника „Спартак” стига до бул. „Свобода”, до сградата на кметството. При честите задръствания движението се контролира ръчно от дежурните на смяна полицаи, както и при аварии на водопровода, каза В. Ангелов.

Той поясни, че задръстване има и на кръстовището на околовръстния път при автоцентъра в тези часови пояси.

„Там много често колоната стига до кръговото кръстовище в посока ул. „Стефан Стамболов“ и блоковете в жк „Крайречен”. Пуснат за движение е обходен път, който не се ползва масово от шофьорите. Конфликтни ситуации и задръствания стават заради автобусите, които се включват от новата автогара в посока София и населените места в община Сандански. Най-честите нарушители са шофьорите на тежкотоварни автомобили при спускането им на входа на града в района на „Спартак”. Много често те не спазват ограничението на скоростта с поставен знак за движение 50 км в час”, разказа В. Ангелов.

„В празничните дни през месец декември, за да пресечеш и да влезеш в града през паметника, трябва да се заредиш с търпение. Всеки ден чакам по 15 минути, за да се включа в главния път и да завия в посока промишлената зона”, разказа Йордан Василев.

Вчера сутринта се образува нова колона в посока промишлената зона на паметника „Спартак”, задръстването стигна до входа на Четвърто основно училище.

ЛИДИЯ МАНЕВА