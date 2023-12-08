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Санират сградите на кметствата в Бобов дол и Мало село за 2,7 млн. лева

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от: Бизнес
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Сградата на общинската администрация в Бобов дол беше одобрена за саниране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
 От кметството кандидатстваха по процедура  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ и са получили зелена светлина.
 Друго проектно предложение, подготвено от отдел „Европейски програми, проекти и  обществени поръчки“ (ЕППОП), бе за енергийното обновяване на публичния сграден фонд и на кметството в село Мало село, което също е получило положителна оценка.
 Общата стойност на двете одобрени проектни предложения е в размер на 2 700 319,93 лв. и представлява безвъзмездна финансова помощ, поясниха от общината в миньорския град.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

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