Сатовча в патова ситуация: иска да даде подслон на клошар от с. Петрово, той категорично отказва да напусне коптора си

Иначе 60-годишният Георги Спасов прибира охотно помощите, които му се отпускат от различните институции, и топлия обяд, осигурен му от общината

60-годишен клошар, самонастанил се в необитаема частна барака в покрайнините на Сатовча, постави общината в неловката ситуация да се обяснява колко пъти му е предлагано да бъде настанен в социално жилище и как той неизменно отказва.

Георги Спасов е роден в санданското с. Петрово, но от години живее в Сатовча. Според кмета на общината Арбен Мименов човекът бил без лични документи и през 2022 г. със съдействието на община Сатовча му е издадена лична карта с регистрация на адрес в общинския център. Оттогава Спасов получава ежемесечно помощ, отпусната от дирекция „Социално подпомагане“. Получава ежегодно и целева помощ за отопление, която е 600 лв. През октомври 2025 г. е взел 1500 лева финансова помощ от Дирекцията за лечение, след което е одобрен за безвъзмездно лечение от НЗОК. Многократно е подпомаган и от община Сатовча с парични помощи за прегледи и лечение. Предоставени са му безвъзмездно дърва за огрев. Ежедневно получава топла храна от общината, като е включен в програма „Топъл обяд“.

Според Мименов мъжът многократно е анкетиран от служители на дирекция „Социално подпомагане“ и му е предлагано настаняване в социално жилище, но същият категорично отказвал, като собственоръчно е подписал декларация за отказ.

Георги Спасов е разделен със съпругата му, но има син и дъщеря. Синът многократно го канел да отиде да живее при него в град Перник, но бащата отказвал и на него.

Според преобладаващата част на жителите на Сатовча, която е емблематичен пример в страната за взаимопомощ, щедрост и съпричастност към изпадналите в беда, общината и държавните институции са направили всичко, което е по силите им, за облекчаване съдбата на Спасов, но явно самият той си харесва живота, след като категорично отказва подслон.

Зайра Ибишева Арбен Мименов

„На него си му харесва отшелническият живот, да не работи, да го съжаляват хората и да го изкарват жертва“, е мнението на местните.

„Направили сме и правим всичко, което е по силите и възможностите ни, но има човешки права и те трябва да бъдат зачитани – той не желае да бъде настанен в дом“, коментира и зам. председателят на ОбС – Сатовча Зайра Ибишева. Според нея обаче все пак има решение на казуса – Комисията по социална политика в Общинския съвет, в която работят двама лекари и трима общественици, е достатъчно компетентна да разреши проблема, като освидетелства Спасов и го настани в дом. Преди години като председател на същата комисия самата Ибишева решила по този начин проблема с мъж от село Плетена.

Според друга част от жителите на общината обаче при наличието на близки хора, които не могат да се справят с него, институциите не трябва да се месят повече, защото не може да бъде насилван пълнолетен човек да бъде спасяван против неговата воля.

„Хора, бъдете добри и правете добро. Не се правете на добри. Истинската добрина не търси публика, доброто се прави тихо, а останалото е просто театър!“, обърна се жителка на Сатовча към десетките свои съселяни, които от началото на годината се надпреварват да дават съвети кой как трябва да реагира в тази патова ситуация.

ВАНЯ СИМЕОНОВА