Сатовча продава на търг 136 тона от сепарираните си отпадъци

Сатовча обяви търг за сепарираните си отпадъци, приходите от които ще се влеят в общинската хазна. Същите са образувани от дейностите сепариране и компостиране на твърди битови отпадъци в инсталацията за предварително третиране и компостиране в местността Гайтанина в с. Барутин, община Доспат. Това е продуктът на битовите отпадъци, депонирани от Сатовча до 31 август т.г.

Най-много е хартията – 73,3 тона, следват цветната пластмаса – 13,3 тона, и черните метали – 10,4 тона. Общо рецеклируемите отпадъци, от които общината очаква да събере пари, са 136 тона.

Компостиращата инсталация в Доспат бе направена с 9 млн. лв., отпуснати от държавата, и освен да плащат за депонирането на отпадъка, общините вече могат и да печелят от него

Съгласно решение от февруари 2024 г. на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Доспат, на което Сатовча е член, отделените фракции от хартия, метали и пластмаса се разпределят всяка година пропорционално между общините, членки на сдружението, обясни кметът Арбен Мименов. Така Сатовча има разрешение да проведе публичен търг за продажбата им по тазгодишната оценка, направена от лицензиран оценител този месец. Съгласно нея тон хартия и черни метали ще бъдат предложени на начална цена от 60 лв., тон цветни метали ще е 600 лв., а цената на пластмасата в зависимост от цвета и плътността й е в диапазона от 5 до 300 лв. за тон.

В депото на Девин битовите си отпадъци освен Сатовча хвърлят още Доспат, Девин, Борино и Сърница. Всяка година общото количество смет тук е около 8000 тона. Миналата година Сатовча е депонирала 1186,16 тона смесен битов отпадък, част от които сега могат да й донесат свежи пари, каквато е идеята на всяка българска компостираща инсталация.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






