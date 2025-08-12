Сатовча ще строи пожарна, избира между 4 терена

МВР одобри решението на община Сатовча да има собствена пожарна служба. Веднага след това местният Общински съвет допусна със свое решение задание за проектиране и допускане изработването на ПУП. В момента местната администрация усилено проучва 4 възможни парцела на територията на общинския център, където би могла да се построи сграда за бъдещата Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сатовча.

Най-близката пожарна до Сатовча е в Гоце Делчев, който е на 30 км, и при екстрени ситуации това създава проблем, коментира кметът на Сатовча Арбен Мименов.

Сградата на бъдещата пожарна няма да е проблем, евентуално такъв би могъл да дойде от намирането на пожарникари, но вътрешният министър уверил Мименов, че на първо време може да прати в Сатовча огнеборци от съседни общини. Има опция пожарникарите да бъдат набрани и сред доброволците в общината, стига те да успеят да спечелят конкурсите, които МВР ще обяви за местата.

В Сатовча има доброволно формирование от 2001 г. и в момента то се състои от 4 звена – в общинския център и селата Кочан, Вълкосел и Слащен. Само преди няколко дни заедно с лесничеите от Държавното стопанство те потушиха огъня край с. Плетена, който погълна 80 дка борова гора.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






