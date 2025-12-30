Сашо Томов ще спасява затъналия Пирин

Бившият собственик на ЦСКА Александър Томов ще спасява затъналия Пирин Благоевград. Бизнесменът, който беше и вицепремиер на България в началото на 90-те, призна, че ще помага на „орлетата“, които са пред фалит. Той обясни, че няма да взима акциите на Пирин, защото е от ЦСКА и няма намерение да сменя клуба.

„Категорично няма да съм собственик на Пирин Благоевград. Казал съм, че съм готов да помогна на този традиционен български клуб. Аз съм шампион на България и съм от ЦСКА. Нямам намерение да бъда собственик на друг български клуб. Не съм като други известни бизнесмени да си сменям клуба“, коментира пред „Мач Телеграф“ Александър Томов.