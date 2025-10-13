САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа

Медиаторите САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за мирното споразумение в Газа, съобщи Ройтерс. Документът бе разписан по време на международната среща на върха, организирана от Египет в черноморския курорт Шарм ел-Шейх. „Отне ни 3000 години, за да достигнем този момент“, заяви Тръмп, след като подписа документа, като повтори два пъти, че „той ще се спазва“.

Планът призовава за поетапно изтегляне на израелските сили от Газа и пълно разоръжаване на „Хамас“ – условие, което до момента групировката не е приела.

Предвижда се Газа да бъде управлявана от преходен технократичен комитет от палестинци и международни експерти, наблюдавани от Управителния съвет за мира, оглавяван от Тръмп.

Останалите 20 живи заложници на „Хамас“ в Газа бяха върнати в Израел по-рано днес. В замяна бяха освободени около 1900 палестинци.

Припомняме, че мирният план на американския президент, който се състои от 20 точки, бе представен на 29 септември в Белия дом, където присъстваше и израелският премиер Бенямин Нетаняху. Той включва спиране на огъня, което влезе в сила на 10 октомври, и размяна на всички заложници на „Хамас“ за палестинци в израелски затвори. Източник:

