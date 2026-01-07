САЩ задържаха втори танкер от сенчестия флот, свързан с Венецуела

Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са задържали в Карибско море още един танкер, свързан с Венецуела, предаде „Ройтерс“.

САЩ задържаха в международни води санкционирания кораб „М/Т София“ и го ескортират към американския бряг, съобщи днес Южното командване на САЩ.

„При операция преди зазоряване министерството на войната, в координация с министерството на вътрешната сигурност, заловиха без инциденти плаващия без държавен флаг санкциониран моторен танкер от сенчестия флот“, съобщиха военните.

„Заловеният кораб „М/Т София“ е оперирал в международни води и е извършвал незаконни дейности в Карибско море“, добавиха американските въоръжени сили.

Това е вторият танкер, свързан с Венецуела, който бе задържан от американските военни днес.

По-рано американското военно командване за Европа съобщи за задържането на кораба „Бела 1“ в северната част на Атлантическия океан заради „нарушаване на американските санкции“. След това министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум съобщи в социалните мрежи и за залавянето на „М/Т София“.

Тя уточни, че двата плавателни съда последно „или са акостирали във Венецуела, или са на път към нея“.