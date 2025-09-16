САЩ изпрати свои военни наблюдатели на учението „Запад-2025”

Военнослужещи от Съединените щати присъстваха на съвместни военни учения между Москва и Минск, проведени в Беларус. Това става в момент, когато американският президент Доналд Тръмп задълбочава връзките си с най-близкия съюзник на Русия.

От министерството на отбраната на Беларус съобщиха, че представители на общо 23 държави са наблюдавали започналите в петък мащабни военни учения „Запад-2025”, като сред тях са и три членки на НАТО – САЩ, Турци и Унгария, предава Нова. Присъствието на американските офицери по-малко от седмица след като съседна Полша свали руски безпилотни самолети, навлезли във въздушното ѝ пространство, е поредният знак, че Вашингтон се стреми да затопли връзките си с Беларус.

Миналата седмица американският пратеник Джон Коул посети Минск и заяви, че Тръмп иска скоро да отвори отново посолството на САЩ там и да нормализира отношенията между двете страни.





