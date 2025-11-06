САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност



Съединените щати извършиха в сряда пробно изстрелване на невъоръжена междуконтинентална балистична ракета (ICBM) Minuteman III, след като президентът Доналд Тръмп разпореди изпитания на ядрени оръжия, съобщава Newsweek.

Изпитанието на ракетата Minuteman III, която може да носи до три ядрени бойни глави, потвърди надеждността, готовността и точността на американския флот от междуконтинентални ракети,

съобщи американската армия, като добави, че изстрелването е било рутинно и планирано години по-рано.

Пробното изстрелване беше проведено от Командването за глобални удари на Военновъздушните сили на САЩ, което отговаря за междуконтиненталните ракети и ядрените бомбардировачи, от космическата база „Ванденбърг“ в Калифорния.

Невъоръжената ракета носеше апарат за повторно влизане в атмосферата — предназначен да побере ядрена бойна глава — който прелетя около 6759 километра на запад над Тихия океан и достигна до изпитателния полигон за противоракетна отбрана „Роналд Рейгън“ на атола Кваджалейн в Маршаловите острови.

Изстрелването, обозначено като GT 254, беше осъществено чрез Системата за въздушно командване и контрол на изстрелванията – резервна система за командване и управление на наземните ICBM сили –

от борда на самолет на американския флот E-6B,

за да се тества ефективността и постоянната готовност на системата.

Подполковник Кари Рей, командир на 576-та ескадрила за летателни изпитания на ВВС на САЩ, определи GT 254 като „цялостна оценка“, която гарантира продължаващата надеждност и точност на системата от междуконтинентални ракети чрез събирането на „безценни“ данни.

Изпитанието се провежда в момент, когато САЩ модернизират своите междуконтинентални сили, заменяйки ракетата Minuteman III, която е в експлоатация от 1970 г., с новата ракета Sentinel. Поддържането на готовността на съществуващите ракети остава основен приоритет, докато новите не бъдат внедрени.

Според проекта за ядрена информация на Федерацията на американските учени, Военновъздушните сили на

САЩ разполагат с 400 ракети Minuteman III, всяка въоръжена с по една бойна глава, в шахти, разположени в щатите Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг.

Докато системата Minuteman III, с деклариран обсег над 9656 километра, обикновено се управлява от наземни центрове за изстрелване, тя може алтернативно да бъде задействана и чрез Системата за въздушно командване и контрол на борда на самолетите E-6B, ако наземното изстрелване е невъзможно.

Към януари 2025 г. американският ядрен арсенал се оценява на приблизително 3700 бойни глави в активен и резервен статус, включително до 800, предназначени за силите с междуконтинентални ракети, от които около половината са разположени, според проекта за ядрена информация.

Миналата седмица президентът Тръмп обяви в социалните мрежи, че процесът по изпитания на ядрени оръжия ще започне „незабавно“,

което предизвика широк обществен и международен интерес, особено сред ядрените съперници на САЩ – Русия и Китай. По-късно министърът на енергетиката Крис Райт уточни, че тестовете няма да включват реални взривове, както е било в миналото.

Макар че САЩ спазват мораториум върху експлозивните ядрени тестове от 1992 г. насам, те продължават редовно да извършват невъоръжени тестови изстрелвания на своите междуконтинентални и балистични ракети, изстрелвани от подводници (SLBM), за да гарантират, че тези сили, заедно с ядрените бомбардировачи, които допълват т.нар. „ядрен триад“, осигуряват стратегическо възпиране.

Вести. бг