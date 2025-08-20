САЩ и НАТО започват да разработват варианти за гарантиране на сигурността в Украйна

Американски и европейски военни специалисти са започнали да проучват възможността за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна след края на конфликта. Това са съобщили американски служители пред „Ройтерс“, след като президентът Доналд Тръмп обеща да помогне за защитата на страната в рамките на всяка сделка за прекратяване на войната с Русия.

Украйна и нейните европейски съюзници бяха окуражени от обещанието на Тръмп по време на срещата на върха в понеделник за гаранции за сигурността на Киев, но много въпроси остават без отговор. По информация на „Ройтерс“, Пентагонът провежда учения за планиране на подкрепата, която Вашингтон би могъл да предложи извън предоставянето на оръжия. Американски представители обаче предупреждават, че ще е необходимо време на планиращите от САЩ и Европа да определят какво би било едновременно военно осъществимо и приемливо за Кремъл.

Един от вариантите е да се изпратят европейски сили в Украйна, но САЩ да отговарят за тяхното командване и контрол, заявяват пред Ройтерс двама източници, запознати с въпроса. Източниците добавят, че войските няма да бъдат под знамето на НАТО, а ще действат под флаговете на собствените си държави. Русия изключва възможността за разполагане на войски от страните от НАТО, които да помогнат за гарантиране на мирното споразумение.



Тръмп публично изключи възможността за разполагане на американски войски в Украйна, но изглежда оставя отворена вратата за друго военно участие на САЩ. В интервю за Fox News той предположи, че Вашингтон би могъл да предостави въздушна подкрепа на Украйна.

Ситуацията в Украйна и бъдещите действия ще обсъдят днес ръководителите на началник-щабовете на държавите от НАТО. Генералът от военновъздушните сили на САЩ и командващ силите на НАТО в Европа Алексъс Гринкевич се очаква да информира останалите военни представители за резултатите от срещата между Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, която се състоя миналата седмица в Аляска.





