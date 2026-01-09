САЩ конфискува нов петролен танкер в Карибско море

САЩ са в процес на конфискуване на танкера „Олина“ в Карибско море, близо до Тринидад, предаде „Ройтерс“, като се позова на американски представител. Това е петият задържан кораб през последните седмици, а изземването му е част от усилията на Вашингтон да контролира износа на петрол от Венецуела.

„Олина“, който според публичната база данни „Екуазис“ (Equasis) е плавал под фалшив флаг на Източен Тимор, по-рано е отплавал от Венецуела и се е върнал в региона, след което е бил задържан, съобщи източник от корабоплавателния сектор.