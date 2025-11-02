САЩ нанесоха пореден смъртоносен удар срещу нарколодка в Карибите

Американската армия нанесе пореден смъртоносен удар срещу предполагаеми наркотрафиканти в морето вчера, съобщава Си Ен Ен.

Атаката продължава едномесечна кампания на администрацията на Доналд Тръмп, която беше критикувана като вероятно незаконна.

Най-новият удар е бил насочен към лодка в Карибско море и е причинил смъртта на трима души на борда, уточни министъра на отбраната Пийт Хегсет.

„По указание на президента Тръмп Министерството на отбраната извърши смъртоносен кинетичен удар срещу друг кораб за трафик на наркотици, управляван от определена терористична организация в Карибите“, заяви той.

Хегсет отбеляза, че трима мъже, които той определи като „наркотерористи“, са били убити при операцията, която по негови думи е била извършена в международни води. Никой от американските сили не е пострадал при удара.

Лодката е „превозвала наркотици“ и е „преминавала транзитно по известен маршрут за трафик на наркотици“, обясни Хегсет, позовавайки се на американско разузнаване.

Атаката в събота е 15-ият известен удар на американските военни срещу предполагаема лодка за контрабанда на наркотици, откакто администрацията на Тръмп започна операциите в началото на септември. Ударите, които бяха извършени в Карибите и Тихия океан, причиниха смъртта на общо 64 души.

„Тези наркотерористи носят наркотици до нашите брегове, за да отровят американците в страната им – и няма да успеят. Министерството ще се отнася с тях ТОЧНО както се отнасяхме с „Ал Кайда“, закани се Хегсет.

Вчерашният удар е първият, насочен към лодка в Карибите, от 24 октомври насам. След като първоначално се концентрира върху региона, през последните седмици Пентагонът умишлено пренасочи усилията си срещу заподозрени наркотрафиканти към източната част на Тихия океан.

Промяната е направена, защото служители на администрацията смятат, че имат по-силни доказателства, свързващи транспорта на кокаин до САЩ от тези западни маршрути. Шест известни удара са извършени в Тихия океан през последните две седмици, от които три бяха проведени в един ден миналата седмица.