САЩ няма да атакува Венецуела за втори път

Президентът САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отменил втора серия от нападения срещу Венецуела, след като Каракас освободи „голям брой политически затворници“, предаде Франс прес, като цитира изявление на американския държавен глава в неговата социална мрежа „Truth Social“.

„Венецуела освобождава голям брой политически затворници като знак, че търси мир. Това е много важен и умен жест. САЩ и Венецуела работят добре заедно, особено по отношение на възстановяването на тяхната петролна и газова инфраструктура в много по-голяма, по-добра и по-модерна форма. Поради това сътрудничество отмених втората вълна от атаки, която изглежда няма да е необходима. Но всички кораби ще останат на място за целите на безопасността и сигурността“, добави американският президент.

По думите му големите петролни компании ще инвестират най-малко 100 милиарда долара. За петък е планирана среща с представители на всички компании в Белия дом, съобщи още Тръмп.