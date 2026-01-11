САЩ обсъждат сценарии за военен удар срещу Иран

Представители на администрацията на президента Доналд Тръмп са провели предварителни разговори за това как би могла да бъде осъществена евентуална военна операция срещу Иран и кои цели биха могли да бъдат поразени, съобщи „Уолстрийт джърнъл“.

Позовавайки се на американски официални лица, изданието отбелязва, че обсъжданията са били съсредоточени върху позицията на Вашингтон спрямо Иран с оглед на продължаващите протести в страната и регионалните процеси в по-широк аспект.

По думите на източниците разговорите са включвали възможни методи за атака и потенциални ирански цели в случай, че Тръмп разпореди военни действия.

Сред вариантите – мащабна въздушна кампания

Един от източниците заяви, че сред разглежданите сценарии е била и мащабна въздушна операция срещу множество ирански военни обекти. Друг подчерта, че не е постигнат консенсус за конкретен курс на действие и че към момента не са разположени американски войски или военни средства с подготовка за удар.

Разговорите са били определени като стандартно планиране на извънредни ситуации, без индикации за предстояща непосредствена атака срещу Иран.

Президентът Тръмп нееднократно заяви, че САЩ следят внимателно протестите в Иран.

„Казвам на иранските лидери: по-добре не откривайте огън, защото тогава и ние ще започнем да стреляме“, заяви той по-рано тази седмица, добавяйки, че страната „може би никога досега не е била толкова близо до свободата“.

В събота Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че Съединените щати са „готови да помогнат“ на протестното движение и че Иран е в „сериозни неприятности“ заради опитите си да потуши демонстрациите.

Протестите се разрастват, интернетът е блокиран из цялата страна

Вълната от протести започна на 28 декември 2025 г., когато търговци на Големия базар в Техеран излязоха на демонстрации срещу рязкото обезценяване на иранския риал и влошаващите се икономически условия. Оттогава недоволството се разпространи в редица градове в страната, като все по-често се чуват призиви за отстраняване на духовното ръководство.

Антиправителствени скандирания отекнаха в части на Техеран късно в събота, въпреки почти пълното спиране на интернет достъпа, сочат видеозаписи, проверени от АФП. Групата NetBlocks, която следи онлайн свързаността, съобщи, че от четвъртък насам интернетът в страната е прекъснат.

Събрания на протестиращи бяха регистрирани в северната част на столицата, където хората палеха фойерверки, удряха тенджери и скандираха лозунги. Други видеа, които не могат да бъдат независимо потвърдени, показват демонстрации в Машхад, Табриз, Кум и Хамедан.

В квартал Саадатабад в Техеран протестиращи скандираха „смърт за Хаменей“. Иранските власти не са публикували официални данни за броя на жертвите.

Агенцията Human Rights Activists News Agency (HRANA) съобщи на 9 януари, че най-малко 65 души, включително 15 представители на силите за сигурност, са загинали, десетки са ранени, а 2311 души са задържани. Държавната агенция „Тасним“ информира за 568 ранени полицаи и 66 пострадали членове на паравоенните части „Басидж“.

Базираната в Норвегия организация Iran Human Rights съобщи за най-малко 51 загинали и предупреди, че реалният брой може да е по-висок, обвинявайки силите за сигурност в използване на смъртоносна сила срещу протестиращите. „Амнести интернешънъл“ заяви, че анализира сигнали за засилване на репресиите от четвъртък насам.

Властите затягат тона

В петъчна реч върховният лидер аятолах Али Хаменей обвини „вандали“ за безредиците и заяви, че Съединените щати подстрекават размириците. Иранската армия обяви, че ще „защитава решително националните интереси“ срещу опити за нарушаване на реда.

Държавната телевизия излъчи кадри от погребения на служители на силите за сигурност, загинали по време на сблъсъците, както и изображения на опожарени сгради и нанесени щети.

Журналист на АФП в Техеран съобщи, че в четвъртък и петък улиците на столицата са били опустели, а много търговски обекти са затваряли по-рано заради съображения за сигурност.