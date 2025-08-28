САЩ потвърдиха правото на Гренландия сама да определя своето бъдеще

Ръководителят на американската дипломатическа мисия в Дания потвърди правото на Гренландия да определя сама собственото си бъдеще. Това става след изявления на датското разузнаване, обвиняващи американски граждани в опит да повлияят на политическите нагласи на арктическия остров, предаде „Ройтерс“.

Американският шарже д’афер Марк Стро се срещна с датски и гренландски служители в Копенхаген. Дания го извика за обяснение в отговор на информация на обществената телевизия, в която се казва, че най-малко трима американци, които имат връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп, са заподозрени в насърчаване на нагласи срещу датското управление на острова в опит да предизвикат отделянето му.

Американският Държавен департамент посочи снощи в изявление, че Стро е имал „продуктивен разговор“, и потвърди ангажимента на САЩ за тесни връзки както с Дания, така и с Гренландия. „САЩ уважават правото на народа на Гренландия да определя собственото си бъдеще“, отбеляза Държавния департамент. Той допълни, че американското правителство не контролира и не насочва действията на частни лица, и отказа да коментира изявленията на датското разузнаване.

Полуавтономната датска територия Гренландия се ползва с правото да обяви независимост, посочва „Ройтерс“.

Тръмп неведнъж е проявявал интерес за придобиване на Гренландия за стратегически цели и не изключва постигането на този свой стремеж със сила.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен коментира въпроса пред Де Ер: „Ние сме партньор и съюзник и очакваме, че дипломатическите правила ще бъдат спазвани. Очакваме международното право и суверенитетът да бъдат зачитани“.





