САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

Съединените щати са нанесли удар по венецуелски кораб, за който се предполага, че превозва наркотици, предава Нова. За атаката срещу „жестоките картели“ съобщи президентът Доналд Тръмп, като уточни, че са загинали трима души.

Малко преди това венецуелският му колега Николас Мадуро заяви, че Каракас ще се защитава от „агресията“ на Съединените щати, като нарече американския сенатор Марко Рубио „господар на смъртта и войната“.

Напрежението между двете страни ескалира, след като САЩ изпратиха военни кораби в южната част на Карибския басейн в рамките на операция за борба с наркотиците. При друг американски удар срещу кораб, за който се предполага, че е пренасял наркотици, бяха убити 11 души.





