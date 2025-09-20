САЩ унищожиха плавателен съд с наркотрафиканти в международни води

Американските сили са унищожили в международни води плавателен съд с тричленен екипаж, заподозрян в наркотрафик. Новината бе съобщена в социалната мрежа Truth Social, цитирана от медиите.

По заповед на президента Пентагонът е нанесъл удар по „плавателен съд, свързан с терористична организация, използвана за трафик на наркотици в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ“.

Според разузнаването корабът е превозвал наркотици и е следвал познат маршрут, „за да отрови американци“. Публикувано бе и видео от унищожаването. При операцията няма пострадали американски военнослужещи.

На 15 септември президентът съобщи за елиминирането на трима членове на венецуелски наркокартел, а на 2 септември – за 11 убити при подобна операция в международни води. По думите му Венецуела не предприема достатъчно мерки срещу наркотрафика, а няколко картела вече са обявени за терористични организации от американските власти.

В отговор венецуелският президент Николас Мадуро обвини Вашингтон, че използва „измислен довод за наркотрафик“, за да подготви нахлуване и да го свали от власт. Той твърди, че през страната му минават едва 5% от наркотрафика от Латинска Америка към САЩ.

В петък бе съобщено, че венецуелската армия ще проведе обучение за боравене с оръжие на жители в гранични райони като реакция на струпването на американски сили в Карибите.





