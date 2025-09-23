СБЛЪСЪК НА СРЕЩА В БЛАГОЕВГРАД! Представителката на инициативния комитет за запазване приема на ЕГ М. Георгиева „влетя” в зала „22 септември”, „атакува” министъра на образованието Кр. Вълчев и взриви недоволство сред учители и директори…

Любопитен сблъсък се разигра днес по време на среща в зала „22 септември“ в присъствието на образователния министър Кр. Вълчев, десетки педагогически специалисти, началника на РУО Ивайло Златанов, кмета Методи Байкушев и областния управител Георги Динев, след като представителката на инициативния комитет за запазване приема на Езиковата гимназия Маргарита Георгиева репликира министъра и влезе в полемика с учители и директори, като си навлече тяхното недоволство.

Самият министър бе гост на откриването на академичната година в Югозападния университет, а непосредствено след това откри нов СТЕМ център в Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“.

Министър Вълчев по време на откриване на СТЕМ центъра в ПГТЛП

Посещението в НХГ

Момент от срещата, на която М. Георгиева /вдясно/ репликира министъра и провокира реакции в пълната зала



И макар да не бе включено в програмата, министърът посети и Националната хуманитарна гимназия, където разгледа спортната зала и влезе в класните стаи. В рамките на работното посещение се срещна и с повече от 100 учители и директори, които изпълниха зала „22 септември”. Красимир Вълчев говори за готвените промени в Закона за предучилищното и училищно образование, а те, както стана ясно, са 20 на брой. След експозето, направено в рамките на 30 мин., думата бе дадена на присъстващите.

Тогава в залата „влетя“ Маргарита Георгиева, която е част от инициативен комитет, обжалващ в съда държавния план-прием и по-конкретно редуцирането на паралелките на Езиковата гимназия от 6 на 5. Повдигайки въпроса, М. Георгиева „атакува“ министъра, позволи си да го репликира и прекъсне на няколко пъти, като междувременно направи собствен прочит и „анализ“ на приема.

Това предизвика реакция от страна на учители. Думата взеха директорът на Гимназията по строителство Марияна Митова, а малко по-късно и ръководителят на Благоевградската професионална гимназия Антон Драгоев. Реакция имаше и от кмета Методи Байкушев, който коментира, че самият формат на срещата не предполага размяна на реплики, и заяви, че план-приемът ще бъде обсъждан на нарочно събиране.

Самият министър запази хладнокръвие и отговори на репликите и дупликите на Маргарита Георгиева, а самата среща продължи почти два часа.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





