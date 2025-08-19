Сватба за чудо и приказ с над 1000 гости в с. Вълкосел! Фармацевтът Цветелина Ушева каза „да“ на рехабилитатора Басри Барзев и изпя „Ела се вие, превива“ на родителите си 

Сватба за чудо и приказ вдигнаха два известни рода в село Вълкосел. 24-годишната магистър-фармацевт Цветелина Ушева каза заветното „да“ на своя принц – 26-годишния Басри Барзев, рехабилитатор в МБАЛ – Гоце Делчев. На сватбеното тържество в събота бяха поканени над 1000 гости, които бяха посрещнати на две смени в ресторанта. Кумове бяха братът на младоженеца – стоматологът д-р Мустафа Барзев, и съпругата му Емине.

Празникът започна от сутринта с много музика, която огласи цялото село. На площада се извиха хора, които поведоха щастливите родители на младоженците. Бащата на булката е известният бизнесмен инж. Бисер Ушев, настоящ шеф на „ВиК“ – Сатовча, а на младоженеца – полицай Мехмед Барзев. Известната неврокопска фолкпевица Боряна Карпузова се раздаде на макс, за да бъде сватбата весела и колоритна. Всички притаиха дъх при изпълнението на сватбените ритуали, размяната на брачните халки, танцът на младоженците, разчупването на питката, разрязването на тортата, след което гръмваха аплодисменти. Булчинският букет попадна в ръцете на д-р Айлин Мусова. Емоционалните моменти се редуваха, но най-вълнуващият беше, когато булката изпя песента „Ела се вие, превива“ като поздрав към нейните родители, който предизвика сълзи от радост в очите им.

Сватбата продължи до късно през нощта с много танци и настроение. „Това баше сватба мечта. Пищна, тежка, с над 1000 гости, канени и неканени, които направиха празника ни истински”, сподели за „Струма“ булката Цветелина Барзева.

Болшинството от приятелите на младоженците са медици, които дойдоха на най-съкровения им ден. Сред тях беше и братовчедката на младоженеца – педиатърът д-р Емилия Поюклиева.

Емоционални моменти от сватбата на младото семейство Цветелина и Басри Барзеви /сн. 1, 2, 3, 4, 5, 6/



Цветелина и Басри са завършили висшето си образование в София. Там имат и къща, но след 7 години в столицата решили да се върнат в родния край.

„Искаме да се развиваме в нашия си край, който е много по-хубав от столицата. Купихме си апартамент в Гоце Делчев, тук е нашият дом”, каза Цветелина Барзева, която работи в аптека в Гоце Делчев.

Родителите на младоженците на площада в с. Вълкосел, огласен от песните на Боряна Карпузова

Разчупването на питката и разрязването на тортата бяха част от сватбените ритуали



След голямата сватба младоженците заминаха на морска почивка в Гърция, за да се посветят един на друг и натрупат спомени от първите дни на брачния живот.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





