Сватбен „подарък“! Кметът на Благоевград Байкушев с нов удар по предшественика си Ат. Камбитов и булката му Христина, иска от ОбС да преотреди за зелена зона района на кортовете и спортните площадки в Ловния дом

Предложение да се смени статутът на терена на кортовете и съседните спортни площадки в парк Ловен дом и той да стане зелена зона, без право на застрояване е внесъл в Общинския съвет кметът на Благоевград Методи Байкушев. Искането му е депозирано дни преди сватбата на екскмета Атанас Камбитов и любимата му Христина Спасова, която бе зам. кмет в екипа му по време на втория мандат на управление. Последната смяна на статута на златния имот от 8,6 дка била направена 5 дни след като Атанас Камбитов изгуби кметските избори през 2019 г. – от зона за рекреация и спортна дейност тогава статутът включва и жилищно строителство. Причината „Струма“ разкри в началото на април – инвестиционни намерения на собствениците да застроят имота с мащабен жилищен комплекс от 4 сгради с височина до 15 м. Репортерска проверка тогава разкри, че теренът от 8,6 дка е на Атанас Камбитов, половинката му от 2 дни Христина, дъщеря му от първия брак Елена и братовчед му, строителния предприемач Михаил Камбитов

Имотът бил купен през юни 2017 г. от съдия-изпълнител заради непогасен кредит към банка и негов собственик става „Принт Техник“ ООД срещу 1 440 902 лв. Пет дни след изборите за местна власт през есента на 2019 г. зам. кметът по строителството в екипа на Камбитов инж. Емилия Тунтева одобрява ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване за промяна на предназначението от „за хотелски комплекс и спортно-рекреационен център“ на „за жилищно строителство и спортно-рекреационен център – ново средно свободно застрояване и подземно застрояване“. Заповедта е предшествана от предприети в последния момент поредица от действия – искане от „Принт Техник“ ЕООД за изменение на предназначението и решение за одобрение предния ден от Общинския експертен съвет по устройство на територията. Новият ПУП влиза в сила на 25 ноември 2019 г. и 10 дни по- късно, на 5 декември, управителят Михаил Камбитов внася искане за виза за изработване на инвестиционен проект на жилищна сграда с височина до 15 м. Тя е издадена на 17 декември 2019 г. от главния архитект в екипа на Камбитов В. Тинчев.

Съдружници в „Принт Техник“ ООД са Михаил Камбитов и „Старт груп 2022“ ООД. Управител на „Старт груп 2022“ е Христина Спасова, вече Камбитова, а съдружници са „Старт груп 2020“ на Атанас Камбитов и Елена Камбитова, „Арт Инвест 2024“ на Елена Камбитова и „Алфа Пропъртис 2022“ на Христина Спасова.

Главният архитект отказа през пролетта да издаде разрешение за строеж на модерен комплекс с фантастична гледка и местоположение на фамилия Камбитови, а в края на юни кметът Методи Байкушев огласи, че е внесъл в съда иск за собственост на спортния комплекс „Ловен дом”. Градоначалникът мотивира претенцията на общината съдът да обяви за нищожни сделките за имота от 8,6 дка и да обяви за недействителни договорите и нотариалните актове за продажбата на общинския недвижим имот комплекс „Ловен дом“, тъй като те били сключени в противоречие със закона. Кметът Байкушев допълни тогава, че иска също да се обяви за недействително постановлението за възлагане на имота на частен съдебен изпълнител от 2017 г., тъй като теренът винаги е бил част от общинския парк „Ловен дом”, който е публична общинска собственост. Причината, посочена от градоначалника, бе, че продадените имоти са част от озеленените площи за широко обществено ползване, съгласно Закона за устройство на територията. Към датата на сключване на договорите за продажба била действаща забраната на ЗУТ и те не можело да бъдат продавани, преотстъпвани, обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.

Предявеният иск бе основание на община Благоевград за отказ за по-нататъшни инвестиционни действия, за да не се усложни ситуацията още повече с евентуалното застрояване на имота.

Предложението на кмета Байкушев за смяна на статута на терена не е включено в дневния ред на постоянните комисии към местния парламент през септември с мотив, че не бил спазен срокът и ще отлежи в папките с материали на ОбС поне до октомври. Ако градоначалникът не размисли и не го оттегли.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






