Света Варвара е: Елешница вари царевица в казани, в 18 часа е празникът – с почит към традицията

Почитаме Великомъченица Варвара, загинала за християнската вяра. Много източници твърдят, че св. Варвара, по род българка, се е родила в днешните български земи, в с. Елешница, наричано по онова време Илиопол.

Мъченицата, заради приемането на християнството, била осъдена на смърт чрез посичане.

Отрязали й главата срещу баните, а кръвта й се превърнала в лековита минерална вода. Местните разказват, че водата започнала да блика там, където кръвта й попила в земята.

Мястото се помни и до днес, наричат го Мирото.

Днес Мирото е лечебен извор, с температура 57-58 градуса и е посещаван от хора от цялата страна и чужбина за лечебни бани. Вярва се, че който се измие с лечебната вода в него, може да се изцери от всякаква болест.

Денят започва с Тържествена Света литургия в параклиса „Св. Варвара“, където жители и гости на селото ще се съберат, за да отдадат почит на закрилницата на децата и семейството.

В късния следобед на площада в Елешница ще оживее един от най-обичаните местни обичаи – варенето на царевица.

Тази традиция е уникална за селото и се предава през поколенията. Царевицата се поставя да ври в голям казан, след което се изважда и се измива с букова пепел. После се връща отново в казана, за да се довари напълно. Готовата царевица, ароматна и гореща, се раздава на всички деца – символ на здраве и плодородие.

Друг характерен обичай за Елешница е обиколката на малките деца, придружени от своите баби, облечени като гъркини, обикалят селото, призовавайки светците Варвара, Сава и Никола да пазят домовете през зимата.

„Да е на помощ света Варвара, да пази децата, людете и стоката от болести!”