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Светият Синод отлага избора на нов Сливенски митрополит

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от: Събития
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Светият Синод отлага избора на нов Сливенски митрополит,съобщава NOVA.  Светият Синод заседава за това легитимен ли е епархийският избор на нов Сливенски митрополит. По темата беше внесен доклад на временния наместник на епархията – Варненският митрополит Йоан.

След гласуване миналата неделя, избирателите определиха двама епископи, от които Синодът да избере един начело на Сливенска митрополия – Агатополски Йеротей и Константийски Михаил. 
При ново гласуване е напълно възможно да бъдат избрани други епископи, от които Синодът да избере достоен. 

Светият Синод е преценил, че вотът е невалиден и не е организиран по надлежния ред.

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