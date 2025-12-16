Световен и европейски шампион по таекуон-до и кикбокс с треньор неговия вуйчо грабна приза „Спортист на годината“ в Банско

Двукратният юношески световен шампион по таекуон-до ITF в дисциплината спаринг и кикбокс в стила лайт контакт и европейски първенец на кик лайт Мартин Димитров грабна приза „Спортист на годината“ в Банско. Треньор на боеца от местния „Хоук-Банско“ е неговият вуйчо Николай Кехайов, който е основната движеща сила в клуба от топ курорта под Тодорка. Тази есен талантливият тийнейджър покори световния връх в Абу Даби и Италия, където стана и №1 на Стария континент, спечели и две първи места на световната и европейската купа в Унгария и Пловдив, налага доминация и в националните турнири. Кавалерът на престижната награда се занимава с кикбокс едва от 2 г., а тренира таекуон-до от 6-годишен. По севернокорейското бойно изкуство го запалва Н. Кехайов, който е шампион на планетата от Санкт Петербург през 2009 г., когато бе избран за Спортист №1 на Благоевград и на Банско, както и за най-добър таекуондист на България, а през 2017 г. преустрои част от дома си в тренировъчна зала, където предава опита си на своите следовници.

Спортист №1 М. Тодоров със своите родители

Щастливият треньор Н. Кехайов /вляво/ със следовниците си

Носителката на приза „Млада надежда на годината“ Л. Хаджистоянова

Отличниците на спорта в Банско за 2025 г.

Емоциите превзеха тържествената зала на читалището





Победител в категорията „Млада надежда на годината“ е алпийката Лилия Хаджистоянова от СК „Юлен“, а „Треньор на 2025 г.“ е Анатолий Замфиров, баща и наставник на изгряващите звезди в сноуборда Тервел и Малена Замфирови. Специалната награда „Подвиг и партньорство“ отиде при планинските спасители от отряда в Банско.

Церемонията по раздаването на наградите на отличниците на спорта за отминаващата година напълни тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров“, плакети получиха 39 състезатели и 11 клуба, връчени им от кмета на общината Стойчо Баненски, заместниците му Магдалена Юсева и Георги Доневичин и председателя на Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт Димитър Юлев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ