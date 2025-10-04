Световна премиера на „Мишките отиват на опера“ на 7 октомври и галаконцерт на 9.10. с обичани арии и дуети от европейската сцена слагат ударно начало на новия сезон на Камерна опера – Благоевград

Мощен старт на новия творчески сезон готви „Камерна опера“ – Благоевград със световна премиера на „Мишките отиват на опера“ и оперен галаконцерт с арии и дуети от опери основно на италиански и френски композитори. Това съобщиха вчера на пресконференция директорът Лина Ангелова и част от творческия екип, който работи по премиерния детски музикален спектакъл. Той е по едноименната книжка на Мария Донева и музика от операта „Кармен“ на Бизе.

„Това е обяснение в любов към операта, когато тя е била млада, се е играла на улицата и ми си иска сега всички от улицата да влязат в залата и да гледат спектакъла“, нетърпелива да види резултата от творческия порив на благоевградския екип бе авторката на текста и призна, че се готви за триумф в деня на премиерата.

Младата режисьорка Илина Стойнова прави дебют в родния Благоевград. Завършила е рисуване в НХГ, учила 1 година със стипендия в частно девическо училище в САЩ и завършила „Филм и медии“ в Шотландия.

В ролята на мишките на сцената излизат момичета от танцовата школа на сестрите Ани и Иси Хачатрян.

„Танците са трудни, но децата са като войници: точни като часовник и изключително дисциплинирани“, възхитена е от тях директорът на Камерна опера Лина Ангелова, а Ани Хачатрян разкри, че в основата на подбора са показани отговорност и отдаденост към работата.

„Развам се, че с този спектакъл ще накараме много деца и родители да влязат в операта, танцът е най-малката форма на сценичното изкуство, а спектакълът е надграждане“, допълни тя.

Ролята на Кармен е поверена на спечелилата сърцата на благоевградската публика солистка на Камерна опера Венера Милети. „Това е скритата мечта на всяко сопрано и за мен е предизвикателство“, призна тя, а колегата й Юри Николов обобщи: „ Всякакви вариации на „Кармен“ сме правили, но детски спектакъл – за първи път. Публиката ще се влюби в тореадора, в арията и в музиката, убеден съм! На сцената сътворяваме нещо прекрасно!“

Премиерите ще са три в един ден. Сутринта на 7 октомври първи ще я гледат децата от Детска градина „Роса“, след тях в салона местата ще заемат учениците в Девето училище, а вечерта е запазена за семействата. Заради тях в 17,30 ч., час преди началото на спектакъла, авторката на книжката Мария Донева ще е в Благоевград да се срещне с малки и големи, и както сама шеговито каза вчера по телефона – „да обера славата от чуждия труд“.

Два дни след премиерата на „Мишките отиват на опера“ – на 9 октомври, ценителите ще могат да се насладят на „Оперна гала“. Диригентът маестро Топалов призна, че от миналата година след всяка сценична изява солистите му задавали един неизменен въпрос: „Кога ще пеем опера?“. „Затова решихме да открием сезона с арии, дуети и ансамбли от опери основно на италиански и френски автори. Представяме нашите солисти в най-добра светлина и вярваме, че ще доставим истинска наслада на публиката“, обеща диригентът.

