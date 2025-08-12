Световният шампион Николай Томанов дава медала си за протеза на Христо от Благоевград

Търг за медала си от световното обяви шампионът по таекуондо, благоевградчанинът Николай Томанов, за да помогне на 22-годишния Христо Иванов да проходи. Младият мъж от Благоевград губи крака си заради остеосарком – рак на костите. Сега са му нужни 139 300 лв. за функционална протеза, с която ще може отново да ходи. Кошмарът за Христо започва с болки, лекуват го два месеца от възпаление. Оказва се грешна диагноза. След два ядреномагнитни резонанса и две биопсии идва страшната диагноза. Следват няколко месеца химиотерапия и лъчетерапия, но докторите не успяват да спасят крака. Ампутацията е извършена в Горна баня, след като е препоръчана и от специалисти от Германия.

Сега младият мъж и семейството му се надяват бързо да съберат непосилната сума за протеза. В кампанията се включва и шампионът Томанов. „Продавам на търг най-ценния за мен златен медал от Световното първенство по таекуондо 2019 г. Началото на търга е на 11 август, а краят – на 18 август. Началната цена е 100 лева. Нека бъдем хора и помогнем на момчето да проходи отново“, призовава спортистът.

„Благодаря на всеки, който ми подава ръка в този труден момент. Протезата е надеждата ми да се върна към нормалното си ежедневие и да правя нещата, които обичам, самостоятелно. Искам да си върна живота обратно“, казва самият Христо.

За него близките му разказват, че е бил много активен човек допреди няколко месеца. Ходил на сезонна работа в Ирландия, но мечтаел да стане актьор. Към момента е затворник в дома си, но се надява това да се промени.





