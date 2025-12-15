Световният шампион по таекуон-до К. Илиев с пети пореден приз „Спортист на годината“ в Благоевград

Хандбалните надежди на „Интер“ вдигнаха купата за отбор на 2025 г., треньорката им С. Арабаджиева и старшията на футболистките от „Спортика“ Р. Креснички №1 при наставниците

Световният шампион по таекуон-до Кирил Илиев от „Фолкън“ спечели за пети пореден път класацията „Спортист на годината“ в Благоевград. Той получи наградата си от кмета на областния център Методи Байкушев на тържествена церемония в зала „П. Яворов“ тази вечер. Освен №1 на спаринг в кат. до 58 кг в първенството на планетата е и златен медалист от европейското по севернокорейската версия (ITF) на бойното изкуство, втори на световното по кикбокс (лайт контакт) и трети на киклайт. К. Илиев събра 253 точки от гласовете на 25 президенти на клубове и 6 спортни журналисти. Вторият в подреждането е световният и европейски първенец по таекуон-до в кат. до 71 кг Любомир Бакалски (189 т.), а трети е съекипникът му в националния тим и „Фолкън“ Николай Петков (164 т.), който се нареди втори на планетата и първи на Стария континент в кат. +92 кг. В голямата десетка при мъжете и жените следват държавната шампионка по бокс и кикбокс Валерия Андреева (138 т.) от „Ротунда“, бронзовият медалист от европейското първенство по бразилско жиу-жицу Михайло Волков (137 т.) от „Ипон“, третата на греда от Световната купа по спортна гимнастика Никол Стоименова (133 т.) от „Любчо Солачки“, световният шампион по канадска борба в кат. до 86 кг за младежи до 21 г. Денис Узунов (114 т.) от „Спартак“, носителят на бронзово отличие в кат. до 64 кг от европейското по бойно самбо Николай Митов (102 т.) от „Самбо Дети“, държавният първенец на халки Мартин Мишев (95 т.) от „Пирин Благоевград 2011“ и победителят в клас MXS от източноевропейския шампионат по мотокрос Васил Стоянов (88 т.) от „Еър Макс Рейсинг“.

Моменти от тържествената церемония в зала „П. Яворов“ в Благоевград



В категория „Юноши и девойки до 18 г.“ на върха се озова балканският шампион на прескок за младежи Наско Миков (185 т.) от „Пирин Благоевград 2011“. Втора е сребърната медалистка по таекуон-до на спаринг за девойки Нели Тодорова (155 т.) от „Фолкън“, а челната тройка оформи носителят на злато на 200 метра свободен стил от международния турнир по плуване „Мултинейшън“ Ивайло Пирински (139 т.) от „GD Sport”. В топ 10 са още европейският юношески вицешампион по смесени бойни изкуства (ММА) Мартин Стоилов (126 т.) от „Ипон“, съекипникът му Данаил Милчев (105 т.), който бе определен за най-добър боец на държавното по ММА до 18 г., балканският вицешампион по самбо до 18 г. Йоан Паланкалиев (88 т.) от „Самбо Дети“, състезател №1 на България по артистично плуване Ирен Давидкова (77 т.) от „Пирин“, бронзовият медалист от европейското по бокс до 15 г. Валери Тодоров (73 т.) от „Пирин“, държавният шампион на успоредка за младежи Любомир Станоев (69 т.) от „Любчо Солачки“ и златната медалистка и национална рекордьорка на 200 м гръб от държавното по плуване за девойки Божидара Борисова (68 т.) от „Пирин“.

Н. Петков, Н. Тодорова, К. Илиев и Л. Бакалски

С. Арабаджиева с асистентката си в „Интер“ Д. Попгеоргиева Р. Креснички (вляво) пристигна със своя по-малък брат Любомир



Приза за най-добър отбор взеха хандбалистите на „Интер“, които спечелиха държавната титла за момчета до 12 г., а с равни показатели наградата „Треньор №1“ поделиха извелата ги до златото Софка Арабаджиева и наставникът на държавния вицешампион по футбол за жени „Спортика“ Радослав Креснички. Неговата възпитаничка Вени-Дона Сърбинска пък получи приза „Феърплей“.

Наградени бяха и спортистите в неравностойно положение Райна Стоянова и Анжела Секулова от „Достоен живот“ и Илинка Пупева и Любомир Траянов от „Пирин спорт 2013“, а приз „Заслужили деятел на спорта“ бе връчен на Снежана Вълкова, дългогодишен служител в администрацията на футболен клуб „Пирин“.

ИВАН ДЕЛЧЕВ