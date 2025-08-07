Световноизвестният композитор и пианист Марио Григоров възпя родния си град Добринище в песен

Десетки добринищани снимани в музикалния клип, показващ красотите на планинския град и съхранените традиции

Световноизвестният композитор и пианист Марио Григоров, който е родом от Добринище, възпя родния си град в народната песен „Приди, приди, Маруше”, представена в едно съвременно, дълбоко и лично звучене. Връщайки се към корените си, музикантът пречупва песента през своя артистичен поглед, като преплита фолклора с новаторския си музикален език, за да превърне старата добринищка песен в жива приказка.

Гайдата на Радослав Петаков от Банско огласи Пирин планина от връх Безбог по време на снимачния процес



Към него се присъединяват двама талантливи музиканти, дълбоко свързани с българския фолклор – Теодосий Спасов – виртуозът, който превръща кавала в разказвач на душата, и гайдарят от Банско Радослав Петаков, който кара всеки слушател да настръхне от неповторимото звучене на духовия инструмент.



Песента е изпята от гласовитите дами от Добринище Магдалена Балабанова, Катерина Лачина и Райна Липева, а зад камерата стои синът на композитора Марио Григоров – 21- годишният Чарли Григоров, който с невероятна чувствителност и усет, успява да улови магията на родното място на баща си, пресъздадена в уникалния клип на песента.

Песента е изпята от гласовитите дами от Добринище Магдалена Балабанова (в средата), Катерина Лачина (горе вдясно) и Райна Липева (долу вляво)



Сценарист на проектa, който показва красотите на планинския град и живите традиции, съхранени от добринищани през вековете, е добринищкият славей – певицата Магдалена Балабанова, която за пореден път доказва, че е страхотен организатор, обединител и човек, отдал сърцето си на културата. Даринка Кюлева е един от организаторите и преводачът на снимачната площадка.

Кадри от музикалния клип, показващ красотите на планинския град и традициите, съхранени от добринищани през вековете



В проекта взимат участие фолклорна група „Добринищки бисери“ с ръководител Донка Хаджиева и Танцов клуб „Филиграни“ към НЧ „Димитър Благоев 1925“ – гр. Добринище. Прекрасното семейство на отец Иван от планинския град, десетки добринищани, малки и големи деца също участват в клипа на песента, а професор Любомир Пенев гостоприемно отваря вратите на своята красива къща в Добринище за снимачния процес.

Най-малката, но и главна героиня в музикалния клип – Йордана Джолева



Най-малката, но и главна героиня – Йордана Джолева, се превърна в сърцето на музакалния клип.

„Тя беше безупречна, послушна, лъчезарна и през цялото време с детските си очи пресъздаваше всяка емоция в клипа“, споделят организаторите на проекта.

Фотографката Христина Клечерова в ролята на туристка, която посещава Добринище



Талантливата фотографка от Добринище, с голяма страст към културното наследство, Христина Клечерова с открито сърце приема предизвикателството този път да бъде пред камерата. В ролята си на туристка, която за първи път вижда красотите на Добринище и решава да остане, тя пресъздава искреното удивление, което мнозина изпитват, когато се докоснат до планинския град.

НАДЕЖДА ДАМЯНОВА





