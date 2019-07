Световнопризнат гинеколог дава безплатни консултации за двойки с репродуктивни проблеми

“Нека няма семейство без деца” е посланието на проф. д-р Тимур Гюрган

Безплатни консултации за двойки с репродуктивни проблеми в градовете Варна и София – световнопризнатият проф. д-р Тимур Гюрган (президент на Световната ин витро организация (International Society of InVitro Fertilization (ISIVF) 2015 г.-2017 г.) и един от топгинеколозите към болница MEDICALPARK BAHCESЕHIR – гр. Истанбул гостува за първи път в България.

Консултациите ще бъдат проведени на 19.07.2019 г. в гр. София и на 20.07.2019 г. в гр. Варна .

– IVF лечение (ICSI)

– Вътрематочна инсеминация (IUI)

– Проследяване на овулацията (COH)

– Репродуктивна хирургия (Клинична лапароскопия, Офис (мини) хистероскопията)

– Асистиран Хетчинг (Assisted Hatching)

– Генетични тестове

– Замразяване на ембриони и трансфер (ЗЕТ)

– Анализ на семенната течност ДНК и на FISH

– Избор на сперматозоиди с микрочип Ембриоскоп

– Обединяване (pooling)

– Тестове за бременност

– Кo-култивиране

– Ендоскопска хирургия

– Ракови образувания при женските генитални органи.

– Както и лечение на гинекологични и урологични заболявания.

Академичната си кариера започва като асистент през 1985 г. в университета “Хаджеттепе” (Hacettepe University) в Анкара. През 1995 г. става пълноправен професор в катедрата по акушерство и гинекология в същия университет, където работи като ръководител на Катедра по репродуктивна ендокринология и безплодие повече от 15 години. Създател е и на първия репродуктивен център в Турция, акредитиран от Европейското общество за репродуктивна медицина и ембриология (ESHRE).

Професор д-р Тимур Гюрган е пионер в дейностите на репродуктивната медицина в Турция.

През 1988 г. става член и повече от десет години работи в научния ръководен комитет в ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology-Association. Член е и на American Society for Reproductive Medicine, European Society for Gynecological Endoscopy (Европейска асоциация гинекологична ендоскопия), член на борда (MEFS –Middle East Fertility Society-Близкоизточно общество по фертилитет). Заемал е длъжности и в международен научен комитет American Association Gynecological Endoskopi, представител е на асоциацията в Турция. Организатор на над 20 национални и международни конгреси, симпозиуми и семинари в областта на гинеколгията и репродуктивната медицина.

Един от основателите на Международното дружество за ин витро оплождане. Работил е като член на борда и генерален секретар, отговарящ за образователните дейности на сдружението. През май 2005 г. е на поста президент на Международния световен конгрес по асистирана репродуктивна техника и генетика (IVF) в Истанбул. През 2015 г. в Копенхаген /Дания/, Международната асоциация IVF (ISIVF) бе избран за председател на сдружението

Mediterranean Society for Reproductive Medicine-Асоциация на Средиземноморското общество за репродуктивна медицина (MSRM), по-късно е избран и за президент на асоциацията (през 2017 г.).

Трудът му включва: разстройства на репродуктивните хормони и менопаузата, гинекологична ендоскопска хирургия, поликистозни болести, ендометриоза, рискова бременност, областите, свързани с човешката генетика с безплодие и ин витро оплождане. Понастоящем преподава в университета Bahçeşehir – Истанбул, Медицински факултет по акушерство и гинекология.

Основал е един от водещите референтни центрове с научен и клиничен успех в страната, обслужващ близо 1500 пациенти годишно.

Автор е на повече от сто научни статии, публикувани в национални и международни научни списания и издания.

Желаещите да се консултират и да зададат своите въпроси могат да си запишат предварително индивидуален час на тел. 0888/688805.

Консултациите ще се проведат на адресите:

гр. София, ул. „Цар Самуил” 1 (пряка на бул. „Патриарх Ефтимий”), ет. партер, офис на МЕДИКАЛПАРК за БЪЛГАРИЯ.

гр. Варна, Рослин Димят хотел, на адрес: бул. „Княз Борис I“ 111, 9002 Варна Център, Варна (зала „Панорама”, ет. 13)

Моля записалите се да носят медицинските си документи. Консултациите са по документи и няма да се извършват физически прегледи. Лечение и диагностика ще се извършват в болницата ни в Истанбул, където ще бъдат придружени от преводач!

