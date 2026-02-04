Свещеник от с. Плоски направи първа копка на храм в Орландо, Флорида

Роденият в санданското с. Плоски отец Атанас Мегеров направи първата копка за изграждането на нов храм в Орландо, Централна Флорида. Това стана пред погледите на десетки миряни от българската енория „Свети великомъченик Георги Победоносец“, които от много време мечтаят за църква.

Отец Атанас участва в светата литургия заедно с викария на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и гостуващия свещеник отец Димитър Димитров от българската православна енория в Сейнт Питърсбърг, Флорида.



Новата църква на българите в Орландо е плод на дългогодишни усилия, жертви и постоянство от страна на цялата енория.

Българското православно присъствие във Флорида има своята вече утвърдена история. Общностите в Орландо и Сейнт Питърсбърг се изграждат и укрепват през последните години като духовни огнища за българите и всички православни християни в региона. И двете енории са били осветени от българския патриарх Даниил по времето, когато той служеше като викарен епископ в САЩ.

Българската православна църква „Свети Георги Победоносец“ в Орландо е основана на 22 октомври 2009 г. На 16 октомври 2016 г. с благословията на митрополит Йосиф прот. Атанас Мегеров от с. Плоски e назначен като енорийски свещеник и оттогава води редовни седмични неделни служби. Сегашната църква е строена като баптистка през 1931 г. Закупена е от българската общност в града на 18 ноември 2016 г., но е малка – може да побере най-много 100 души.

