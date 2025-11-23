„Свидетели на Йехова” налазиха Гърменско, с лични, ръчно написани писма плашат хората по пазари и домовете им с Армагедон

Сектата „Свидетели на Йехова“ „налази” община Гърмен. Според селските кметове по двойки сектантите обикаляли селата предимно в пазарни дни, завързвали невинни разговори с продавачи и купувачи и неизбежно се стигало до момента, в който набутвали на събеседника си рекламни диплянки, възхваляващи Йехова. Отделно „свидетелите“ обикаляли и домовете на хората и дори предприели нов метод на агитация – ако никой не им отварял вратата, пишели лично писмо на домакина.

Един от кметовете ни изпрати такова писмо, пъхнато под вратата на негов съселянин. На плика като адресополучател е написано „за вас“, а вътре на лист от ученическа тетрадка и доста неграмотно някоя Мария Бориславова обяснява, че участва в специална кампания, целяща да покаже на непросветените как една мъдра книга за Йехова е променила живота на „свидетелите“. В писмото е пъхната и рекламна дипляна на сектата, както и адресът на официалния й уебсайт.

Селските кметове в Гърменско от няколко дни масово призовават хората, особено по-възрастните, да избягват всякакъв контакт с представителите на сектата и дори, ако трябва, да използват тел. 112. Съветът към младите е да предупредят по-възрастните си близки, защото те, както и хората със заболявания, са основният обект на пропаганда от страна на тези сектанти.

Предупреждението е навременно, защото „Свидетели на Йехова” са една от най-агресивните секти в света. Те вярват, че Бог има име и то е Йехова, Христос е негов син, който е бил просто човек на земята, а на небето е Архангел Михаил. Според тях единственото правилно тълкувание на Библията може да се извърши от „помазани Свидетели на Йехова” в седалището на организацията в Бруклин, Ню Йорк. Сектантите не вярват в Троицата, не почитат Кръста, не приемат кръвопреливане, не празнуват рождени и имени дни и национални празници. Те отказват да изпълняват военна служба, не почитат държавните символи и искат ликвидирането на националните държави като цяло. „Свидетели на Йехова” учат, че всяка вяра или религиозна система, различна от тяхната, е от дявола. Вярват, че ако сме били добри на този свят, Йехова може да избере да ни възкреси.

От врата на врата обикалят и плашат хората със скорошния край на света. Според тях има 2 вида християни – земният клас, съставен от „другите овце“, и „помазаните“, които са точно 144 000 и имат способността да тълкуват писанията и да вземат решения относно посоката на земните християни. Убедени са, че ако някой от тях пропуска събрания или не представя информация за това колко време е прекарал в проповядване от врата на врата, рискува да загуби благоволението на Йехова и да умре в Армагедон. Всеки, който бъде хванат да празнува някой празник, бива изключван от организацията.

По данни на самата секта към 2019 г. по света е имало над 8,6 милиона активни „Свидетели на Йехова”. Тя е забранена в много страни.

В България религиозното учение придобива по-масово разпространение след 1991 г., когато общността се регистрира като сдружение с нестопанска цел по действащия към момента Закон за лицата и семейството и по този начин се заобикаля Законът за изповеданията. След промените в Закона за лицата и семейството през 1994 г. и изискванията на чл. 133а за пререгистрация „Свидетели на Йехова“ продължава дейността си в разрез с българското законодателство. Първият опит на религиозната общност да получи регистрация през 1994 година е неуспешен. Със Заповед №51 от октомври 1998 г. на заместник министър председателя на Република България „Свидетели на Йехова“ обаче са официално регистрирани по Закона за вероизповеданията.

В България имат и регистрация като фирма „Пролетна природа“, чийто предмет на дейност е търговия с картини.

През 2014 г. сектата отвори офис в Благоевград – непосредствено до сградата но СУИЧЕ, но след серия протести, инициирани от ВМРО, бяха принудени да го освободят. 2 седмици преди това бяха позорно изгонени и от Гоце Делчев. Явно сега са се ориентирали към район като Гърмен, където са по-слабо познати и имат по-голям шанс да вербуват нови членове.

ВАНЯ СИМЕОНОВА