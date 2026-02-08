Свинско бонфиле с лимон и чесън за 30 минути

Необходими Продукти
- свинско бонфиле – 600 – 700 г
- чесън – 4 скилидки
- лимонов сок – 3 с.л.
- лимон – 1 бр.
- зехтин – 3 с.л.
- мед или кафява захар – 1 с.л.
- сол – на вкус
- черен пипер – на вкус
- мащерка или розмарин – 1 ч.л.
- За гарнитура
- бейби картофи – 500 г
- зелен фасул – 200 г
- масло – 20 г
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Свинското бонфиле се почиства от ципите, измива се и се подсушава добре. В купа се смесват лимоновият сок, зехтинът, счуканият чесън, медът, солта, черният пипер и подправките.
Месото се намазва добре с маринатата от всички страни и се оставя да престои в хладилник за около 30 минути, за да поеме ароматите.
Картофите се измиват и се сваряват за 8-10 минути в подсолена вода, след което се отцеждат. Зеленият фасул се бланшира за 3-4 минути и се охлажда в студена вода.
В голям тиган се загрява малко зехтин на средно силен огън. Бонфилето се запечатва от всички страни за около 4-5 минути, докато придобие златиста коричка.
След това към тигана се добавят картофите, фасулът и няколко резена лимон. Огънят се намалява до среден, тиганът се похлупва частично и ястието се готви още около 12-15 минути, като месото се обръща от време на време и се полива със соса.
Готовността се проверява, като при разрез месото остава сочно и леко розово в средата, но без сурови участъци.
След готвене месото трябва да почине 5 минути преди нарязване, за да остане по-сочно.
Преди поднасяне ястието се поръсва с пресни пресни подправки и по желание се добавя малко масло към зеленчуците за допълнителен вкус.
Свинското бонфиле е една от най-крехките части на прасето и се готви бързо. Комбинацията от лимон и чесън е класическа в средиземноморската кухня, защото освежава вкуса и омекотява месото./recepti.gotvach.bg