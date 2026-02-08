Свинско бонфиле с лимон и чесън за 30 минути

Необходими Продукти

свинско бонфиле – 600 – 700 г

– 600 – 700 г чесън – 4 скилидки

– 4 скилидки лимонов сок – 3 с.л.

– 3 с.л. лимон – 1 бр.

– 1 бр. зехтин – 3 с.л.

– 3 с.л. мед или кафява захар – 1 с.л.

– 1 с.л. сол – на вкус

– на вкус черен пипер – на вкус

– на вкус мащерка или розмарин – 1 ч.л.

– 1 ч.л. За гарнитура

бейби картофи – 500 г

– 500 г зелен фасул – 200 г

– 200 г масло – 20 г

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Свинското бонфиле се почиства от ципите, измива се и се подсушава добре. В купа се смесват лимоновият сок, зехтинът, счуканият чесън, медът, солта, черният пипер и подправките.

Месото се намазва добре с маринатата от всички страни и се оставя да престои в хладилник за около 30 минути, за да поеме ароматите.

Картофите се измиват и се сваряват за 8-10 минути в подсолена вода, след което се отцеждат. Зеленият фасул се бланшира за 3-4 минути и се охлажда в студена вода.

В голям тиган се загрява малко зехтин на средно силен огън. Бонфилето се запечатва от всички страни за около 4-5 минути, докато придобие златиста коричка.

След това към тигана се добавят картофите, фасулът и няколко резена лимон. Огънят се намалява до среден, тиганът се похлупва частично и ястието се готви още около 12-15 минути, като месото се обръща от време на време и се полива със соса.

Готовността се проверява, като при разрез месото остава сочно и леко розово в средата, но без сурови участъци.

След готвене месото трябва да почине 5 минути преди нарязване, за да остане по-сочно.

Преди поднасяне ястието се поръсва с пресни пресни подправки и по желание се добавя малко масло към зеленчуците за допълнителен вкус.

Свинското бонфиле е една от най-крехките части на прасето и се готви бързо. Комбинацията от лимон и чесън е класическа в средиземноморската кухня, защото освежава вкуса и омекотява месото./recepti.gotvach.bg