Свинско бон филе в бекон

Необходими продукти:

1,5 кг. – свинско бон филе (около 3 парчета)

650-700 гр. – пушен бекон

3-4 ск. – чесън

4-5 с.л. – медена горчица

4-5 с.л. – сос от хрян

сол

бял пипер

червен пипер

4-5 с.л. – сос с кленов сироп (по желание)

зехтин

Начин на приготвяне:

Измиваме свинското бон филе и го подсушаваме. От двете страни на всяко парче поръсваме и втриваме сол, червен и бял пипер. В горната част правим разрези от около 1 см. на разстояние от около 3 см. Нарязваме скилидките чесън и във всеки разрез слагаме по едно парченце.

На всяко свинско бон филе слагаме по една две лъжици от двата соса – от хрян и от кленов сироп, и медената горчица. Приготвяме си бекона и увиваме всяко филе.

В загрят тиган запечатваме всяко свинско бон филе от всички страни. В тавичката, в която ще печем месото слагаме малко зехтин на дъното. Поставяме трите филета и сипваме около 1 пръст водичка.

Покриваме с фолио и печем в загрята на 200-220 С фурна около час. Докато печете месото е хубаво да го поливате с вкусното сосче. За да добие беконът приятен загар, махаме фолиото и печем около 20 минути.

Сервираме с каберне фран и салата от моркови, цвекло, целина и нар.