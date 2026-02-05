Свлачище ограничи движението в Кресненското дефиле

Свлачище ограничи движението по пътя София-Кулата. Временно двежениетопо път I-1 София – Кулата при км 392 се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се регулира с пътни знаци и от сигналисти, като от АПИ призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

От агенцията не посочват към момента срок за пълното възстановяване на движението, като уверяват, че ще бъдат предприети необходимите действия за обезопасяване на пътя.

Свлачището е поредното срутване на земна маса в района за последните дни.