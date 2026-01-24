Свободняк на „Тийм Стоев“ втори на държавното първенство

Състезателят на „Тийм Стоев“ (Благоевград) Христо Илиев заслужи сребърен медал от държавния личен шампионат по свободна борба за мъже в Сливен. Той стигна до отличието в кат. до 92 кг. В 1/8 финалите благоевградчанинът преодоля Н.. Панайотов с 5:0, а на 1/4 финалите подчини Фаредин Фаредин (ДЮД) с 6:0. Изключително зрелищен бе полуфиналният му сблъсък с представителя на едноименния тим на домакините Мариян Ганев, приключил 14:7 за здравеняка от областния център на Пиринска Македония.

Хр. Илиев не намери аргументи срещу национала А. Батаев (сн. 1) и зае второто място (сн. 2)

Н. Димитров (вляво) хвана богоявленския кръст на Рилския манастир в началото на годината



В директния спор за титлата Хр. Илиев нямаше какво да направи срещу натурализирания национал Ахмед Батаев от „Юнак“ (Русе) и загуби с технически туш (0:10). За пето място стигнаха силите на благоевградския борец на „Янчо Патриков-ЦСКА“ Николай Димитров (79 кг). Той тушира на старта Георги Калвачев (Пазарджик) с 11:0, ала на четвъртфиналите падна от бъдещия първенец Айкан Сеид (Левски) с 0:3. Асът на сините обаче стигна до финала и изведе на репешажи Димитров. Там благоевградчанинът тушира Борис Банчев от „Станка Златева“ с 10:0, ала бе надвит в схватката за бронза от Октай Хасан (Айтос) с 5:1.

ИВАН ДЕЛЧЕВ